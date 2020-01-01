الحارثي يوجه رسالة تحذيرية لحسين عبدالغني بشأن منصبه في النصر

حسين عبدالغني تم تعيينه بدلًا من عبدالرحمن الحلافي

تحدث سعد الحارثي مهاجم النصر السابق، عن تولي حسين عبدالغني لاعب الأهلي والنصر السابق، لمنصب المدير التنفيذي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان عبدالرحمن الحلافي قد رحل عن منصب المدير التنفيذي للنصر، عقب سقوط الفريق في نهائي كأس الملك أمام الهلال.

وقال الحارثي في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "عليه التعامل في منصب المدير التنفيذي كإداري وليس كاللاعب النجم، لأن الإدارة تختلف عن النجومية في الملعب".

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وأضاف نجم النصر السابق: "منصب حسين عبدالغني في الوقت الحالي في النصر، يجعله قادرًا على تقديم كافة الأدوار المطلوبة إداريًا من واقع منصبه".

وتابع الحارثي في حديثه مطالبًا باستمرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة، ولكن طالب بضم مدرب من أبناء العالمي للجهاز.

النصر لم يوفق سوى في جمع 3 نقاط فقط خلال 6 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ انطلاق الموسم الجاري، وخسر في 5 مباريات.