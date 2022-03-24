الحاج ضيوف: لاعب الزمالك هو الأخطر على السنغال بعد صلاح

أعرب الحاج ضيوف؛ نجم منتخب السنغال الأسبق، عن حزنه لمواجهة منتخب بلاده لنظيره المصري، مؤكدًا أنه يتمنى أن يرى كلا الفريقين في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الفراعنة يستضيفون السنغال اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في المباراة الحاسمة للمتأهل لنهائيات المونديال، على أن يقام لقاء الإياب في 29 من مارس الجاري.

الحاج ضيوف حل بالأمس، ضيفًا على أحمد حسام "ميدو" في برنامج "الريمونتادا"، للحديث عن المباراة وبعض ذكرياته، نستعرضها في السطور التالية..

كيف ترى مواجهة مصر والسنغال؟

حزين لمواجهة مصر والسنغال، أتمنى أن يكون لإفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم، المباراة ستكون كبيرة، الجميع سيشاهد المباراة، سيكون لقاءً عظيمًا، أعلم أن كلا الفريقين بهما لاعبين عظماء، البعض يعتقد أنها مباراة خاصة بين ماني وصلاح، هما ذكيان، ولا يلعبان لأنفسهما بل للفريق ككل.

هل سيؤثر نهائي إفريقيا 2021 على عقول اللاعبين والمدربين؟

لا، مباراة التأهل للمونديال مختلفة، المنتخبان قدما مستوى جيد في كأس إفريقيا، لكن بالغد نحن نتحدث عن كأس العالم، كلاهما مضغوط، السنغال هي بطل إفريقيا ومن هنا يأتي الضغط، ومصر أيضًا عليها ضغوط، الجمهور يقول أن مباراة كأس إفريقيا كانت بمثابة الخطأ والتصحيح في مباراة التأهل للمونديال، بجانب أن اللاعبين سيسعون لإنهاء نصف المهمة بالفوز باستاد القاهرة.

هل خوض لقاء الإياب بملعب السنغال يمثل أريحية لها؟

هذا لا يعني أي شيء، علينا أن نؤدي نصف العمل غدًا في لقاء الذهاب، علينا الفوز بثلاثة أهداف كي نكون سعداء، ثم نلعب الإياب براحة على ملعبنا، السنغال ومصر من أفضل فرق العالم، وعليهما أن يخوضا المباراة بالعقل، لأن الفوز قد يتحقق في اللحظة الأخيرة، وهذا قد يحدث على ملعبنا أو خارجه.

getty

هل تحدثت مع لاعبي السنغال عن رهبة اللعب باستاد القاهرة من خلال تجاربك؟

أنا سعيد جدًا لاستدعاء لاعبي مصر القدامى لحضور المباراة، نعلم أن الفريق المصري سيقدم مباراة كبيرة في ظل حضور كوكبة من النجوم كمحمد شوقي ووائل جمعة وغيرهما، وبالنسبة لي أقول للاعبي السنغال يجب أن تستمتعوا بالمباراة، ونحن سندعمكم.

أي لاعبي مصر لا تزال تتذكره وتجمعك به ذكريات كثيرة؟

حين كنت صغيرًا، كنت أضع اسم حسام حسن على قميصي، هو أفضل لاعب بالنسبة لي، تعلمت الكثير منه ومن موهبته وطريقة حديثه مع اللاعبين، وكذلك تعلمت من شقيقه إبراهيم، هما كانا دائمًا معتزين باللعب تحت اسم مصر، وهما الأكثر مهارة وشغفًا وحبًا لبلدهم.

هل هناك مقارنة بينك وبين ساديو ماني في السنغال؟

نحن مختلفان، لكن الموهبة دائمًا واحدة، والحب الذي نكنه لبلادنا واحد، اليوم بالنسبة لي ماني وصلاح هما الأفضل في إفريقيا، لكن شخصية ساديو هادئة ولا تتحدث كثيرًا.

هل يفكر لاعبو السنغال في صلاح فقط أم في المنتخب المصري ككل؟

بالتأكيد نحن لا نفكر في لاعب واحد فقط، من السهل اللعب ضد لاعب واحد، نحن في السنغال لدينا سياسة احترام الفريق المصري ككل، هذا الاحترام داخل الملعب وخارجه، نحن نحترم مصر وجمهورها، وجئنا هنا لتحقيق نتائج إيجابية، لسنا أغبياء كي نقول أننا بطل إفريقيا وسنفوز بسهولة، إذا سيطرنا على صلاح، فهناك تريزيجيه وزيزو، ومصر لم تتأهل لهذه المرحلة بسبب صلاح فقط.

أي لاعب بمصر يقلقك بعد صلاح؟

أحب زيزو، هو صغير وسريع ولديه شخصية، لكن إذا تحدثنا عن مصر فأنا أعرف أغلب اللاعبين الذين يلعبون بالأهلي والزمالك وبيراميدز، ومصر لدينا الكثير من المواهب الصغيرة.

اقرأ أيضًا..

يبحث عن راتب كبير؟ .. "على صلاح أن يدرك أنه إفريقي!"

تصل للإعدام .. عقوبات صارمة لردع الشغب في قمة مصر والسنغال

حتى لا نراه مرتين بالموسم.. لماذا يجب على صلاح تجنب "مقبرة النجوم" في باريس؟