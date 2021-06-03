الحائلي يكشف الحقائق .. موقف حجازي وسعود ويصدم الجماهير بشأن "بريجوفيتش"

نادي الاتحاد يمر بأزمة مالية كبيرة في الوقت الحالي

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن الفترة الحالية الصعبة التي يمر بها العميد من الناحية المادية حيث يسعى لحلها من أجل تدعيم الفريق.

الاتحاد يعاني من الديون بشكل كبير، ولكن أكد أنمار أنه تخلص من جزء كبير منها خلال الفترة الأخيرة، ويسعى لحلها نهائيًا من أجل تدعيم الفريق.

موقف أحمد حجازي وجروهي

أوضح أنمار الحائلي خلال حديثه في تصريحات تلفزيونية، موقف أحمد حجازي مدافع الفريق المعار من ويست بروميتش الإنجليزي، إما الاستمرار أو الرحيل.

وقال الحائلي عبر قناة "العربية" في برنامج "في المرمى": "عقد حجازي مع الاتحاد إعارة لمدة موسم مع بند الشراء واتفقنا مع اللاعب وناديه على الاستمرار، وجروهي مستمر معنا".

هل يرحل بريجوفيتش

تحدث الحائلي عن موقف الصربي ألكسندر بريجوفيتش وأنباء رحيله عن الاتحاد بعد انتقاده في الكثير من الأحيان، وجاءت بعض الانتقادات من كاريلي المدير الفني للفريق.

قال رئيس الاتحاد خلال تصريحات: "رغم أن بريجوفيتش لم يوفق في الموسم الماضي، إلا أنه مستمر مع الاتحاد في الموسم الجديد"، نافيًا ما تردد عن اقتراب رحيله.

ما موقف الصفقات الجديد؟

الاتحاد يحتاج إلى الكثير من الصفقات من أجل تدعيم الفريق واستمرار منافسته على اللقب في الموسم المقبل، بعدما كان قريبًا للغاية في الموسم الحالي ولكن الهلال خطف اللقب.

وقال الحائلي في تصريحاته: "إن لم نتلق الدعم من أعضاء الشرف، لن نبرم صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الحالي، حتى إذا تلقينا دعمًا ليس كبيرًا سأقوم بتحويله لسداد رواتب اللاعبين، بعد وقوفهم بجانبي خلال الفترة الماضية".

تمديد عقد سعود وحقيقة مفاوضات أبو بكر

كشف الحائلي خلال تصريحاته عن موقف تمديد عقد سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق، وحقيقة ما تردد حول التفاوض مع فينسنت أبو بكر لاعب بيشكتاش التركي.

وقال رئيس نادي الاتحاد، إن هناك عرض تقدم إلى سعود عبدالحميد من أجل تمديد عقده ولكن اللاعب لم يرد حتى الآن، وفي انتظار رده ويرغبون في استمراره.

وأشار خلال حديثه إلى ما تردد حول مفاوضات فينسنت أبو بكر، قائلًا: "لم يصدر أي خطاب بعرض رسمي من أجل شراء فينسنت أبو بكر من داخل نادي الاتحاد".