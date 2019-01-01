الانتقالات
الانتقالات

الجونة يستعير أكرم توفيق وإسلام جابر من الأهلي

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goal egypt
عدد المعارين من الأهلي للجونة هذا الموسم يصل إلى 5 لاعبين حتى الآن
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

توصل نادي الجونة لاتفاق مع النادي الأهلي، لاستعارة الثنائي أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأحمر، وإسلام جابر المدافع الجديد، لنهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي كان قد تعاقد مع إسلام جابر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف الألومنيوم، حيث قام بإعارته لنهاية الموسم للجونة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إعارة أكرم توفيق وإسلام جابر إلى صفوف الجونة، جاءت بما يقرب 500 ألف جنيه مصري.

انضمام أكرم توفيق وإسلام جابر للجونة، يجعل عدد اللاعبين المنضمين من الأهلي 5 لاعبين، بعد استعارة محمود الجزار وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

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وكان أكرم توفيق قد انضم لصفوف النادي الأهلي، خلال صيف 2016، قادمًا من إنبي، حيث لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر.

ويسعى الأهلي لمنح لاعبيه فرصة للعب خلال الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات، قبل استعادة خدماتهم بنهاية الموسم الحالي.

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