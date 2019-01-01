الجونة: هناك مفاوضات لإلغاء بند عدم مشاركة المعارين أمام الاهلي

الجونة يحاول تعديل عقد لاعبيه المعارين من الأهلي قبل مباراة الفريقين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى نادر شوفي، مدير الشركة المشرفة على قطاع الكرة بنادي الجونة، غضبه من بند عدم مشاركة اللاعبين من الأهلي للجونة، في مباراة الفريقين بالدوري.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الأحد القادم في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية: "شرط عدم لعب لاعبي الأهلي المعارين أمام فريقهم، موجود بالفعل في العقد، ولكني أراه غريباً وكل شيء من الممكن ان يتغير بالتفاوض، سنحاول التفاوض مع الأهلي من أجل إلغاء هذا العقد".

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

وتطرق شوقي حول مباراة الجونة أمام بيراميدز اليوم، والتي انتهت بفوز الفريق الساحلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري.

وواصل: "نعيش موسماً استثنائياً، الفوز ليس مفاجأة كما قال البعض، فريقنا يضم العديد من الأسماء الكبيرة، لدينا مزيج بين الخبرة والشباب".

إقرأ أيضًا - أجيري يُصر على ضم "السعيد".. ويرفض توصيات هاني رمزي

وتابع: "لو سجلنا ركلة الجزاء اليوم، لتغيرت النتيجة كنت أتمنى الفوز بثلاثة أهداف أو أربعة، ولكن هذا ليس مهماً المهم الفوز".