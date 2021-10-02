الجولة (7) | خيبة هلالية وتألق الباقية .. ماذا قدم النجوم الخمسة بالهلال والنصر والاتحاد؟

ماذا قدم بيريرا وماريجا وأبو بكر وتاليسكا وكورونادو في الجولة السابعة من الدوري السعودي؟

خمسة نجوم جدد استطاعوا أن يسلبوا الأضواء من جميع نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فبعد أن كان الدوري شهير بالفرنسي بافيتمبي جوميس والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والسوري عمر السومة وغيرهم من النجوم، أصبح الآن شهيرًا بنجوم أخرى.

الهلال يضم في صفوفه ثنائي محترف مميز وهما البرازيلي ماتيوس بيريرا والمالي موسى ماريجا، وأما عن النصر فيمتلك البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، والاتحاد يضم في صفوفه البرازيلي إيجور كورونادو، وهم الخماسي الذي انضم هذا الموسم للدوري السعودي للمحترفين، وأصبحوا في صدارة المشهد حاليًا.

"جول يستعرض معكم عقب نهاية كل جولة ما قدمه هذا الخماسي بالأرقام، ونستعرض ما قدموه في الجولة السابعة بعد نهايتها..

ماتيوس بيريرا:

النجم البرازيلي في صفوف نادي الهلال، غاب عن مباراة فريقه الهلال أمام الحزم، بسبب الإصابة، حيث شعر بشد عضلي في المران قبل الأخير لمواجهة الحزم.

وشارك بيريرا مع الهلال في 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، صنع خلالها 3 أهداف ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

موسى ماريجا:

يبدو وأن النجم المالي تأثر بغياب النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب الفريق، حيث لم يتمكن من التفاهم مع زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو، أو الفرنسي بافيتمبي جوميس، هذا بالرغم من أنه لعب دقائق المباراة كاملة.

ماريجا لم ينجح في تسجيل أهداف أو يصنع أهدافًا، كما أنه خلق فرصتين من أجل التسجيل لم يتم استغلالهما، ولكنه سدد 4 كرات، منهم واحدة على المرمى و 3 تسديدات خارج المرمى.

النجم المالي لمس الكرة طوال المباراة 54 مرة، ومررها 23 مرة منها 15 تمريرة صحيحة و 8 خاطئة، بنسبة نجاح وصلت إلى 65.22%.

وأرسل موسى ماريجا 6 كرات عرضية، منها عرضية واحدة صحيحة، وارتكب 3 أخطاء، وحصل على خطأ واحد.

أندرسون تاليسكا:

لعب تاليسكا 90 دقيقة أمام أبها، واستطاع أن يسجل هدفين، وقدم واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر، وساهم بشكل كبير في انتصار العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تاليسكا لمس الكرة 42 مرة، ومررها 24 مرة، منها 19 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 79%، وخلق فرصتين من أجل التهديف، وأرسل عرضية واحدة ولكنها لم تكن صحيحة.

أندرسون أرسل 4 كرات طولية، منها 3 كرات صحيحة، وصنع فرصة محققة للتهديف ولكن لم يتم استغلالها، سدد الكرة 8 مرات، منها 3 على المرمى ومثلهم خارج المرمى، و2 تصدى لهم الدفاع.

فينسنت أبو بكر:

لعب النجم الكاميروني خلال مباراة النصر وأبها 89 دقيقة، واستطاع أن يسجل الهدف الثالث ببراعة، ليؤمن انتصار النصر والحصول على نقاط المباراة كاملة.

أبو بكر سدد الكرة 5 مرات، منها 3 على المرمى وواحدة خارج المرمى ومثلها تصدى لها الدفاع، وقدم مراوغتين بينهما مراوغة واحدة صحيحة.

النجم الكاميروني مرر الكرة 19 مرة، منها 15 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 79%، وأرسل كرتين طوليتين بشكل صحيح، وشارك في التحام هوائي واحد بشكل ناجح.

إيجور كورونادو:

واصل النجم البرازيلي كورونادو تألقه رفقة الاتحاد، وقاده لتحقيق الفوز بمباراة ديربي جدة على حساب الأهلي، بعد المستوى المميز الذي قدمه.

كورونادو صنع هدفي المباراة بشكل رائع من ركلتين ثابتتين، وسدد الكرة مرتين على المرمى، ومرر الكرة 31 مرة، منهم 20 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 65%.

وأرسل إيجور 7 كرات عرضية، منهم 3 جاءت صحيحة، وأرسل 5 كرات طولية منهم واحدة فقط صحيحة، وصنع فرصتين مؤكدتين من أجل تسجيل الأهداف.

وشارك كورونادو في 8 التحامات أرضية، نجح في التحامين فقط.

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