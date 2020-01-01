"الجهل يسيطر على نجوم كرة القدم ولا نجيد سوى تنظيف الأحذية".

أمين يونس نجم فريق نابولي يهاجم نجوم كرة القدم ويؤكد أن معظمهم يعاني من جهل شديد.

هاجم اللاعب الألماني أمين يونس نجم فريق نابولي نجوم كرة القدم بشكل عام، مؤكدًا أن معظمهم يعاني من الكثير من الجهل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يونس لصالح "T-online" وأكد خلالها أن نجوم كرة القدم في حاجة للمساعدة على أكثر من جانب.

وقال يونس: "تم تدريب نجوم كرة القدم على الجهل، تقريبًا قاموا بسلب كل شيء مننا، وكل ما نستطيع أن نقوم به لأنفسها هو تنظيف أحذيتنا، ولا نتعامل مع أي شيء آخر".

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وأضاف: "على سبيل المثال هناك قلة قليلة من نجوم كرة القدم لديهم معرفة بحسابات الادخار، ولا أريد التطرق للحديث عن عدد هؤلاء الذين لا فكرة لديهم حول مستقبلهم بعد كرة القدم".

وأردف: "من وجهة نظري لا يجب أن يتم استنزاف نجوم كرة القدم بتلك الطريقة في كل الجوانب ويجب أن يحصلوا على المساعدة في أمور عديدة على المستوى الرياضي والإنساني والمالي".

وأكمل: "الجميع في هذا المجال يحصل على الكثير من الأموال، لكن الكثير منهم ينهي مسيرته الكروية ويعلق أحذيته وهو لا يملك أي أموال، نحن لا نحصل على أي تعليم".

جدير بالذكر أن الكثير من نجوم كرة القدم في إيطاليا كانوا قد طالبوا بعودة بطولة الدوري بالرغم من تحذيرات الأطباء بسبب انتشار فيروس كورونا.