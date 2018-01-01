الجهاز الفني للزمالك يبلغ اللاعبين بالتوجه للإسكندرية رغم أزمة الملعب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أكد الجهاز الفني للزمالك على اللاعبين بالتجمع في العاشرة من صباح الغد الجمعة للسفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمباراة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي، ضمن دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بعد غد السبت، على ملعب "برج العرب".

وتتواجد أزمة في الوقت الحالي بالنسبة للملعب، حيث أعلن الزمالك أن برج العرب سوف يستضيف المباراة، بعد أن كانت المواجهة ستكون على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ورفض كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والنادي التشادي فكرة نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية بعد وصولهم إلى مصر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي على الملعب الذي سيستضيف المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة للاستعداد بشكل جيد.

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وكان الزمالك أجل طرح التذاكر الخاصة بالمباراة بعد أزمة الملعب ورفض الفريق الضيف خوض اللقاء على ملعب "برج العرب".