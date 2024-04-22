الجهاز الطبي يحسم موقف صالح الشهري من مواجهة الهلال والعين

المباراة يغيب عنها المهاجم الأساسي ألكسندر ميتروفيتش

حسم الجهاز الطبي في الهلال موقف المهاجم صالح الشهري من مواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء القادم في الرياض.

المهاجم السعودي كان قد تعرض للإصابة في ركبته خلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام الاتحاد، ورغم هذا فقد شارك في الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب أمام العين.

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اللاعب دخل مباراة استاد هزاع بن زايد بالإمارات عند الدقيقة الـ72 بدلًا من الجناح البرازيلي ميشايل لكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الخسارة 4-2 وتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 34 انتصار.

الجهاز الطبي للهلال تابع حالة الشهري الصحية على مدار الأيام الماضية للتأكد من قدرته خوض مباراة الإياب، وقد طمأنهم اللاعب وأكد جاهزيته خلال مران أمس الأحد ليُصبح أحد الأوراق المتاحة للمدرب جورج جيسوس، وذلك حسبما أكدت صحيفة الرياضية السعودية.

يُشار إلى أن الجهاز الطبي قرر عدم المجازفة بالمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش واستبعاده من المباراة رغم إبدائه رغبته باللعب بعد تعافيه المفاجئ من إصابته التي كان من المتوقع أن تُبعده حتى نهاية الموسم الجاري.