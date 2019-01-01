الجنايني يجتمع بحسام البدري وينتظر تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر

البدري يستعد لقيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، بيان رسمي يعلن فيه استقبال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تولي البدري تدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وأكد اتحاد الكرة خلال بيانه أن عمرو الجنايني اجتمع بالبدري لمعرفة السياسة الذي سيسير عليها خلال المرحلة المقبلة في إدارة المنتخب.

وينتظر مجلس الجنايني ترشحيات البدري للجهاز المعاون خلال 48 ساعة المقبلين، من أجل الاستعداد لمعسكر منتخب مصر المقرر له في أكتوبر القادم.

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وسيتم تحديد موعد مؤتمر صحفي خلال المرحلة المقبلة بعد الاستقرار على أعضاء الجهاز الفني، من أجل تقديم الجهاز بالكامل لوسائل الإعلام.

وكان البدري قد تم اختياره من بين أكثر من مرشح حيث كان أقربهم هو إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي في الوقت الحالي.