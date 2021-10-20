الجميع سواسية .. سوبر ليج يعود للواجهة بحلة جديدة

شكل جديد لبطولة سوبر ليج

أفادت تقارير صحفية، بأن دوري السوبر الأوروبي “سوبر ليج” عاد من جديد للواجهة وبمزايا جديدة، تزامنًا مع اقترابه من الانتصار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في محكمة العدل الأوروبية.

الأمر بدأ في أبريل الماضي عندما أعلن 12 ناديًا أوروبيًا عن تأسيس دوري أوروبي جديد، بمشاركة 20 ناديًا، وخمسة فرق منهم ستكون مختلفة كل عام.

البطولة لم يتسن لها الكشف عن المزيد فسرعان ما بدأ الهجوم من جانب الاتحادات المحلية والاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم .

ومع صدور حكم محكمة مدريد بسقوط دعوى الاتحاد الأوروبي على الأندية المؤسسة الثلاثة، برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، تعود البطولة من جديد إلى الطاولة بقوة.

ما هي أبرز التعديلات داخل البطولة؟

حسب ما ورد عن شبكة "Wirtschaftswoche" الألمانية، فإن بطولة "سوبر ليج" باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، بعد التعديلات الجديدة

وأضافت التقارير، أن مؤسسي المشروع الجديد توصلوا إلى صيغة جديدة للبطولة سترضي جميع عشاق كرة القدم، حيث سيكون الدوري عبارة عن دوري مفتوح.

ستتضم البطولة 20 ناديًا كما كان متفقًا عليه لكن دون وجود فرق دائمين، وسيكون تأهل الأندية للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي بناءً على الأداء الذي يقدمه كل فريق في الدوري المحلي، مع عدم استبعاد أي دوري في القارة العجوز من فرصة المشاركة.

ما هو الجديد بخصوص الماديات؟

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "Wirtschaftswoche"، فإن دوري السوبر الأوروبي حصل على عدد أكبر من الرعاة بعد التعديلات الجديدة.

مما سيسمح للقائمين على البطولة بتزويد المشجعين بالمساعدة المالية من أجل حضور المباريات الخارجية وستقيد أسعار التذاكر بشكل صارم، مما يجعلها في متناول الجميع.

كما أكد المصدر أن الجميع يظهر اهتمامه بالأمر، مع توقعات بأنباء سارة بخصوص المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

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