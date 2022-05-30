الجمهور ينصف صلاح .. المصري أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

جائزة جديدة لمحمد صلاح

واصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر حصد الجوائز الفردية بعد موسم رائع حققه مع الريدز، على الرغم من ضياع بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة من الموسم.

محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

صلاح تفوق على زميله في الفريق ترنت ألكساندر آرنولد، بالإضافة لثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروينه وفيل فودين و ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، وكونور جالاجير لاعب تشيلسي المعار إلى كريستال بالاس.

جوائز صلاح الفردية موسم 2021/2022

حصد صلاح العديد من الجوائز الفردية هذا الموسم الذي شهد تألق كبير لأبن نجريج.

محمد صلاح توج بالحذاء الذهبي مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير، حيث سجل كلاهما 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب في البريمييرليج متفوقًا على زميله ألكساندر آرنولد، حيث تمكن صلاح من صناعة 13 هدفًا لزملائه في ليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

بالإضافة لذلك حصد صلاح جائزة أفضل هدف في الموسم المنتهي باختيار هدفه في شباك مانشستر سيتي كأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2021/2022.

صلاح رفع هذا الموسم بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة الإنجليزية، بينما حل وصيفًا للدوري الإنجليزي الذي توج به مانشستر سيتي بفارق نقطة.

وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف نظيف يوم السبت الماضي على ستاد دو فرانس.

إجمالًا محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا، خاض بقميص ليفربول 51 مباراة، وسجل 31 هدفًا، ولديه 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات عن الموسم المنقضى.

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