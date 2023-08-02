الجمهور حاصره في الشوارع .. الوليد بن طلال يتفاعل مع ثورة الهلاليين ضد فهد بن نافل

كيف رد الأمير الوليد بن طلال على الغضب الهلالي؟

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يتواصل غضب الجمهور الهلالي السعودي تجاه فهد بن نافل؛ رئيس ناديه، حتى أصبح يطارد رموز النادي، للاستنجاد بهم.

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الهلاليون غاضبون في ظل فشل ابن نافل حتى الآن في حسم صفقة المهاجم السوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتقديم الفريق أداءً متواضعًا في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، في ظل العجز في هذا المركز.

وتزامنًا مع هذا الغضب، انتشر فيديو لمشجعين يلاحقون عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، في أحد شوارع الرياض، مرددين: "تكفى لا تخلي الهلال يا أبو خالد، اعطنا لاعب واحد، نريد لاعب عالمي واحد".

فما كان من الأمير إلا طمأنة الجماهير القلقة، مرددًا: "الهلال في أيدٍ أمينة إن شاء الله".

يذكر أن الزعيم خلال الصيف الجاري تعاقد مع الرباعي المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيش.

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