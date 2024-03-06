"الجمهور المُوجه فعل فعلته" .. الرئيس السابق: إقالة نونو سانتو أكبر أخطاء الاتحاد

تصريحات مثيرة عن وضع الاتحاد هذا الموسم

أدلى حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق بتصريحات مثيرة حول وضع الاتحاد الحالي، متهمًا الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالمسؤولية عما وصل له الفريق هذا الموسم وخاصة قرارها الخاطئ بإقالة المدرب السابق نونو سانتو.

الاتحاد خرج من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي وبات قريبًا من توديع دوري أبطال آسيا بعد خسارته ذهابًا في ربع النهائي أمام الهلال 2-0، وقد أكد خيمي خلال تصريحاته في برنامج "كورة" أن الجمهور الموجه يتحمل مسؤولية وضع الفريق بعدما لعب دورًا مؤثرًا في تأجيج بقية الجماهير على المدرب السابق.

وأضاف "إقالة نونو سانتو كانت أكبر خطأ لإدارة الاتحاد، هذا المدرب الكبير منح الفريق لقب الدوري بعد غياب سنوات وأمام فرق مدججة بالنجوم، لو كان موجودًا في كأس العالم للأندية لاختلف مستوى الاتحاد كثيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "أهم أسباب إقالته كان خلافه مع عبد الرحمن العبود، وبعد رحيله رحل العبود لاكتشاف المدرب الجديد نفس السلبيات به. إقالة هذا المدرب الكبير خطأ كبير جدًا وهو ضمن أخطاء كثيرة في الاختيارات والإعداد".

أتم "المدرب تعرض لحملة كبيرة، كان هناك حسابات جماهيرية كبيرة موجهة كانت تؤجج بقية الجماهير على المدرب، الجماهير العادية لا تعرف ذلك وهي فقط تحب النادي، تلك انقلبت على نونو تأثرًا بالحملة الموجهة ضده. الإدارة حملته كل الأخطاء ووضعت كل أسباب التراجع به، لكن كل ذلك انكشف في النهاية لأن المدرب رحل وحال الاتحاد أصبح أسوأ. انكشفت الآن الأسباب الرئيسية عما حدث، صحيح هناك أخطاء لاعبين ومدربين لكن الخلل الأكبر كان في الإدارة".