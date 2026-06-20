الجمهورية التشيكية ضد المكسيك: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة التشيك والمكسيك في 25 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، وفي 24 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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التشيك ضد المكسيك: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في العاصمة أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة أ إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التنافس. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث فرضت المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، هيمنتها الكاملة بفوزها الدقيق 1-0 على كوريا الجنوبية في غوادالاخارا، بينما اضطرت التشيك بشكل محبط إلى تقاسم النقاط في تعادل صعب 1-1 أمام جنوب أفريقيا في أتلانتا - تقلص هامش الخطأ في استاد مكسيكو سيتي (إستاد أزتيكا) بشكل كبير. يتوجه الفريقان إلى هذا الملعب التاريخي وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المكثفة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب المكسيك خافيير أغيري أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية بعد أن وضعته الانتصارات المتتالية دون استقبال أهداف في صدارة المجموعة. سيعتمد أغيري على نقاطه الهجومية الديناميكية - التي يقودها لويس رومو بعبقريته في خط الوسط، والذي سجل هدف الفوز الحاسم في الجولة الثانية، بالإضافة إلى اللعب الانتقالي الخطير لجوليان كينيونيس - لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق المركزية واختراق خط دفاع أوروبي يتمتع بانضباط شديد. في المقابل، يقف أمامهم منتخب التشيك المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة ميروسلاف كوبيك. وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي القدرات البدنية من الطراز الأول، يمتلك التشيكيون خطة لعب صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة باتريك شيك وآدم هلوزيك، والتي تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب مكسيكو سيتي المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والتتبع الرأسي السريع العناصر الحاسمة. ستنظر المكسيك إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة غير مهزومة وتأمين المركز الأول في التصنيف لمرحلة الـ32، بينما تدخل التشيك الملعب حريصة على تسخير روحها الجريئة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران المتقدمون، وتحقيق نتيجة حاسمة بكامل النقاط لضمان تأهلها بأمان من المجموعة أ. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعات، ستسيطر أهمية تأمين مكان في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

التشيك 1–1 جنوب أفريقيا

تعرض فريق ميروسلاف كوبيك لخيبة أمل في اللحظات الأخيرة على ملعب أتلانتا، حيث أجبرته ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على الاكتفاء بالتعادل 1-1 أمام جنوب أفريقيا. وبدأ التشيكيون المباراة بنية هجومية قوية، وكسروا التعادل في الدقيقة السادسة فقط عندما سجل لاعب الوسط ميشال ساديليك هدف التقدم.

ودافع المنتخب التشيكي بقوة طوال معظم المباراة، وحافظ على تقدمه الضئيل بفضل الانضباط التكتيكي. لكن خط دفاعه انهار تحت الضغط في أواخر الشوط الثاني عندما تلقى لاديسلاف كريتشي بطاقة صفراء. استغلت جنوب أفريقيا الضغط الذي تلا ذلك في الدقيقة 83، حيث سجل تيبوهو موكوينا ركلة جزاء بهدوء ليعادل النتيجة. وعلى الرغم من اندفاع التشيك إلى الأمام في الدقائق الأخيرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف الفوز، مما جعلهم يبحثون بشدة عن النقاط الكاملة في الجولة الأخيرة.

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المكسيك 1–0 كوريا الجنوبية

قدم البلدان المضيفان عرضاً يتسم بالانضباط الشديد والسيطرة التامة في ملعب غوادالاخارا، وحافظا على شباكهما نظيفة ليتغلبوا بصعوبة على كوريا الجنوبية بفوز حيوي بنتيجة 1-0. سيطر رجال خافيير أغيري بشكل كامل على إيقاع الاستحواذ على الكرة منذ البداية، على الرغم من أن الشوط الأول الذي اتسم بالتنافسية الشديدة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء الهدف الحاسم في وقت مبكر من الشوط الثاني. في الدقيقة 50، وجد لاعب الوسط لويس رومو مساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفاً دقيقاً ومتقناً، مما ألهب حماس الجماهير المضيفة. ومنذ ذلك الحين، سيطر التنظيم الهيكلي الصارم للمكسيك على المباراة، حيث نجح في تحييد التهديدات التي يشكلها نجوم مثل سون هيونغ-مين بشكل كامل، وتقييد مسارات انتقال كرة كوريا الجنوبية. ونجح مخطط أغويري الدفاعي الذي لا تشوبه شائبة في حسم الدقائق المتبقية لتأمين النقاط الثلاث، مما ضمن لهم صدارة المجموعة أ.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين إجراؤها؟

المكسيك (خافيير أغيري)

لا يحتاج خافيير أغيري إلى التخلي عن الخطة الهجومية الجريئة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«إل تري» بتحقيق انتصارات متتالية دون استقبال أهداف، بما في ذلك الفوز الدقيق 1-0 على كوريا الجنوبية في غوادالاخارا. تثبت الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في الانتقالات بقيادة لاعبي خط الوسط مثل لويس رومو أن المكسيك تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على أغيري ضمان أن يحافظ فريقه على التركيز الدفاعي التام في مواجهة الفرق التي تستحوذ على الكرة بكفاءة. في مبارياته السابقة، ترك تشكيل المكسيك القياسي 4-1-2-3 أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما كان الظهيران المهاجمان يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير. أمام منتخب التشيك الذي يعتمد على قوة بدنية هائلة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز تعديل أغيري الأساسي على لاعب خط الوسط الدفاعي الوحيد - وبالتحديد أن يطالب إريك ليرا بوعي موقعي صارم لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الأوروبيين من عزل قلب دفاعه.

التشيك (ميروسلاف كوبيك)

لا يحتاج ميروسلاف كوبيك إلى التخلي تمامًا عن النمط العملي الذي مكن فريقه من فرض سيطرته على فترات طويلة من المباراة ضد جنوب أفريقيا قبل أن تُجبر ركلة جزاء متأخرة الفريق على التعادل 1-1. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني القوي في خط الوسط من الأصول الموثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها.

في مواجهة الكتلة الدفاعية المكسيكية العالية والعدوانية، فإن البقاء في وضع أفقي تمامًا أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الذي سيقوم به كوبيك على «غرفة المحركات» في فريقه، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل توماش سوتشيك إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم التشيك، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران المكسيكيان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع المكسيكي أمراً حاسماً في تفكيك تشكيلهم الدفاعي المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمراً بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة عالية القيمة ليستغلها المهاجم البارز باتريك شيك، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تماماً في الزحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب التشيك

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه ميروسلاف كوبيك قبل الذهاب إلى ملعب مكسيكو سيتي التاريخي في تعزيز التركيز الدفاعي لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ التشيك، خرجوا من تعادلهم المثير 1-1 ضد جنوب أفريقيا دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لكوبيك مجموعة قوية للغاية للاختيار من بينها.

قد تعتمد التشيك على نظامها التكتيكي المعتاد 3-4-3. ومن المتوقع أن يحتفظ الحارس ماتيج كوفار بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أقوى بكثير من خط دفاعه. ومن المتوقع أن يواصل المدافعان توماش هوليش وروبن هراناتش شراكتهما إلى جانب لاديسلاف كريتشي، الذي يجب أن يتحرك بحذر ضمن خط الدفاع الثلاثي بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية.

ويبقى تشكيل خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. سيتولى فلاديمير كوفال وميشال ساديليك مهام الظهيرين الجناحين، بينما سيقود فلاديمير داريدا ولوكاش تشيرف محرك الفريق في الوسط لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية.

ويظل النقطة المحورية التي لا جدال فيها في التهديد الهجومي للمنتخب التشيكي هي خط الهجوم المرن. وسيقود المهاجم البارز باتريك شيك الخط الهجومي بثقة، يحيط به آدم هلوزيك على الجناح الأيمن وأليكس سوجكا على الجناح الأيسر، الذي يحتفظ بمكانه بعد أن قدم التمريرة الحاسمة لهدف ساديليك في الجولة الثانية.

أخبار منتخب المكسيك

يواجه خافيير أغيري معضلة اختيار أكثر راحةً لكنها معقدة بنفس القدر، وهو يستعد لفريقه لضمان صدارة المجموعة «أ». وأهم ما يُتحدث عنه بشأن «إل تري» هو كيفية التعامل مع الأعباء البدنية الهائلة والزخم النفسي الناجم عن التعادل الصعب 1-1 في المباراة الافتتاحية، والفوز اللاحق 1-0 دون استقبال أهداف على كوريا الجنوبية، والذي تطلب ضغطاً مرهقاً وعالي الكثافة منذ صافرة البداية أمام جماهيرها المتحمسة.

سيتمحور الأساس الهيكلي الرئيسي للمنتخب المكسيكي حول تشكيلة 4-1-2-3 تتسم بانضباط شديد ومرونة كبيرة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان المركزيان يوهان فاسكيز وإدسون ألفاريز دعامة خط الدفاع المركزي للحفاظ على سجلهم المثالي في البطولة بعدم استقبال أي أهداف. وسيتعين على الظهيرين خيسوس غالاردو وخورخي سانشيز كبح جماح رغبتهما في التداخل بشكل صارم لضمان ألا يستغل جناحا التشيك السريعان نقاط ضعفهم في المراحل الانتقالية، بينما يسعى الحارس راؤول رانجيلإلى الحصول على حماية صلبة ومستمرة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

تكمن المعضلة الرئيسية التي تواجه أغيري في ضبط خط الوسط بشكل دقيق لمواجهة الضغط المضاد البدني الهائل الذي تمارسه التشيك. وسيقود ثلاثي خط الوسط لويس رومو، صاحب هدف الفوز في الجولة الثانية، بدعم قوي من إريك ليرا في مركز المحور الدفاعي. أما في المقدمة، فسيخوض خط الهجوم مباراة مكثفة؛ وقد يبدأ سانتياغو جيمينيز في قيادة المسارات المركزية، مدعومًا بقوة من جوليان كينيونيس على الجناح الأيسر والسرعة المباشرة للغاية لروبرتو ألفارادو على الجناح الأيمن، مما يوفر الشرارة الانتقالية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة التشيك في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين جمهورية التشيك والمكسيك

باتريك شيك ضد سيزار مونتيس

بعد أن قاد خط الهجوم باعتباره النقطة المحورية الخطيرة في هجوم ميروسلاف كوبيك، يظل باتريك شيك الرأس الحربة المليئة بالطاقة والثقة في ثلاثي هجوم التشيك. وقد لعب شيك بسلاسة في المقدمة لقيادة الهجوم ضد جنوب أفريقيا. سيكون دور شيك بالغ الأهمية في اختراق تشكيلة المكسيك الدفاعية التي تتمتع بالخبرة الفنية والحفاظ على شباكها نظيفة؛ حيث يجب عليه استخدام سرعته الرأسية المتفجرة، وبراعته في الكرات الهوائية، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير ليتمكن اللاعبون على الأجنحة مثل آدم هلوزيك وأليكس سوجكا من استغلالها.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي سيزار مونتيس، الذي يُعد الدعامة الدفاعية بلا منازع لخط دفاع خافيير أغيري. قاد مونتيس الكتلة الدفاعية المركزية خلال مباريات المكسيك الافتتاحية، مما ساعد «إل تري» على الحفاظ على شباكها نظيفة في مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز 1-0 على كوريا الجنوبية. ورغم أن البنية الدفاعية للمكسيك ظلت صلبة بشكل ملحوظ، إلا أنها ستواجه مستوى مختلفًا من الضغط المباشر والبدني في مواجهة منافس أوروبي. يجب على مونتيس الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الوسطى، مع ضمان استغلال تمركزه المتميز لتحييد انطلاقات شيك الحادة في الوسط ومنع التشيك من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

لويس رومو ضد ميشال ساديليك

يُعتبر لاعب الوسط لويس رومو القلب النابض والمحرك الإبداعي للمنتخب المكسيكي الذي يمر بفترة رائعة، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «إل تري». وقد أدى رومو دوره ببراعة في قلب خط الوسط أمام كوريا الجنوبية، حيث اقتحم منطقة الجزاء ليسجل الهدف الحاسم الذي حسم المباراة. أمام التشيك، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الجناحين جوليان كينيونيس وأورييل أنتونا اللذين يتميزان بانطلاقاتهما القوية على الأجنحة. وإذا أتيح لرومو الوقت والمساحة الكافية للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته الاستثنائية ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية للتشيك.

ويسعى لاعب خط الوسط التشيكي البارز ميشال ساديليك إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد كان ساديليك بمثابة الدعامة في الأجنحة خلال الجولة الثانية، حيث أظهر براعته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في مرمى جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن أدائه الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية سيخضعان لاختبار صعب في استاد مكسيكو سيتي. يجب على ساديليك أن يدير موقعه بشكل هجومي إلى جانب شريكيه في الوسط فلاديمير داريدا ولوكاش تشيرف، من أجل الضغط على المساحات المركزية، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات لدى رومو، وحماية خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين لضمان ألا يسيطر المضيفان المشاركان بشكل كامل على الثلث الأوسط ويحصروا التشيك في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة «أ»؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، تبلورت فارق واضح وفوري في المجموعة أ. تحتل المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +3، بعد أن حجزت رسمياً مكانها في دور الـ32 كمتصدرة للمجموعة عقب فوزها الصعب 1-0 على كوريا الجنوبية. وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف صفر.

وهذا يترك كل من التشيك (فارق أهداف −1) وجنوب أفريقيا (فارق أهداف −2) عالقين في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما الدرامي 1-1 في أتلانتا. وتعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في استاد مكسيكو سيتي نقطة تحول حسابية حاسمة للتشيك في سعيها لإنقاذ فرصها في التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت التشيك

فإن تحقيق فوز تاريخي لفريق ميروسلاف كوبيك سيرفع رصيد التشيك إلى أربع نقاط، مما سيفتح على الفور باب المنافسة على المقعد التلقائي المتبقي على مصراعيه. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كوريا الجنوبية ضد جنوب أفريقيا، قد يرفع الفوز التشيك إلى المركز الثاني إذا تجنبت جنوب أفريقيا الهزيمة أو إذا حقق التشيك نتيجة ساحقة لتجاوز الكوريين بفارق الأهداف. والأهم من ذلك، أن الوصول إلى أربع نقاط سيمنحهم هامش أمان قويًا للغاية للتأهل كواحد من أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث، حتى لو فازت كوريا الجنوبية في مباراتها الموازية.

إذا فازت المكسيك

إذا حصد رجال خافيير أغيري النقاط الثلاث، فسيكملون بذلك مسيرة مثالية في مرحلة المجموعات بالنسبة للبلد المضيف المشارك، ويضعون التشيك في موقف حرج للغاية. ووصول المكسيك إلى تسع نقاط سيسمح لها بالدخول إلى دور الـ32 بأقصى قدر من الزخم النفسي. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد التشيك عند نقطة واحدة، مما يؤدي إلى إقصائها تلقائيًا من البطولة ويمنعها من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب للتنافس على مقاعد «البطاقات البرية» الخاصة بالمركز الثالث.

سيناريو التعادل

التعادل مرة أخرى في العاصمة سيبقي التشيك عند نقطتين، مما يقوض بشدة آمالها الواقعية في بلوغ مرحلة خروج المغلوب. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري قبل انتهاء المباراة الموازية، إلا أنه يقلص هامش الأمان للتأهل إلى حد ضئيل للغاية. في هذه الحالة، سيتوقف بقاء التشيك في البطولة كلياً على تعرض جنوب أفريقيا لهزيمة بفارق أهداف متعددة أمام كوريا الجنوبية، بينما سيضطر التشيكيون إلى الاعتماد على نتائج غير متكافئة لصالحهم للغاية في المجموعات الإحدى عشرة الأخرى لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل عبر تصنيفات البطاقة البرية.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يعلن مدرب منتخب التشيك ميروسلاف كوبيك عن أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف قبل هذه المباراة، كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة. وسيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لا تتوفر لدى مدرب المكسيك خافيير أغيري أي أخبار مؤكدة عن الإصابات أو حالات الإيقاف في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة. وسيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء الأخير

تدخل التشيك هذه المباراة بعد فوزها في ثلاث من آخر خمس مباريات، وكانت آخر مباراة لها هي الهزيمة 2-1 أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم يوم 12 يونيو. وقبل ذلك، فازت على كوسوفو 2-1 وغواتيمالا 3-1 في مباريات ودية قبل البطولة. وجاء تعادلاها في هذه السلسلة أمام الدنمارك وأيرلندا في تصفيات كأس العالم، وانتهت كلتا المباراتين بنتيجة 2-2. خلال هذه المباريات الخمس، سجلت التشيك 10 أهداف واستقبلت 7 أهداف.

تصل المكسيك إلى هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم يوم 11 يونيو، كما فازت 3-1 على غواتيمالا في مباراة ودية يوم 5 يونيو. وجاءت النقاط الوحيدة التي خسرتها خلال هذه الفترة في التعادل 2-2 مع الدنمارك في تصفيات كأس العالم في مارس. وسجل منتخب «إل تري» 10 أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، محققاً انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهما.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين التشيك والمكسيك في سجلات المباريات المتوفرة. وقد التقى الفريقان في إطار دور المجموعات بكأس العالم 2026، حيث فازت كوريا الجنوبية على التشيك 2-1 في 11 يونيو، وفازت المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0 في نفس الجولة، لكن لا توجد سجلات لمواجهات مباشرة سابقة بينهما هنا.