الجمعان: النصر مثل برشلونة وريال مدريد .. وحمد الله تعثر مثل ميسي

محيسن الجمعان تحدث عن تعثرات النصر.

يرى محسين الجمعان، لاعب نادي النصر السابق، أن ناديه قادر على العودة مجددًا للمنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالرغم من تعثره في بداية مشوراه.

النصر يعاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بشكل مؤقت، حيث يتساوى مع الرائد وأبها، صاحبي المركزين الـ13 والـ14 ويتبقى لهما مباراة.

الجمعان قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "هناك أندية عالمية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد بإسبانيا، مرت بنفس ظروف النصر، واستطاعت أن تنهض من جديد".

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نجم النصر السابق تابع: "سوء نتائج النصر من الممكن أن ينتهي إذا جلس الجميع على مائدة النقاش بحضور جميع الأطراف، سواء لاعبين أو جهاز فني والإدارة".

محيسن الجمعان أردف: "لابد من وضع أياديهم على موضع الخلل، معظم أندية العالم تتعثر وليس النصر فقط الذي يتعرض لعثرات".

وتحول نجم النصر للحديث عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، حيث قال: "لا تظلموه، لأنه يظل نجمًا كبيرًا، وضمن كوكبة مميزة من لاعبي الدوري السعودي، وما يمر به حاليًا من عدم توفيق مر بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل موسمين".

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واختتم الجمعان تصريحاته قائلًا: "لا يجب القسوة على حمد الله، وكلي ثقة في أن يعود إلى مستواه المعروف خلال الفترة القادمة".