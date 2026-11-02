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Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegGetty Images
أحمد فرهود

رد منطقي لكنه يقلق الجماهير!.. ينز فيسينج يتحدث عن صفقات الاتحاد الشتوية ويدافع عن نفسه بعد هزيمة العين: النتائج ظالمة

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ماذا قال مدرب الاتحاد؟!..

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تحدث الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد الخسارة القاسية أمام نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

الاتحاد خسر (1-4) أمام فريق العين الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبعد مباراة العين.. تم توجيه سؤال إلى فيسينج؛ بخصوص حاجة الفريق الاتحادي إلى صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم.

ورد فيسينج على هذا السؤال - حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" -؛ بالقول: "أنا سعيد جدًا باللاعبين الحاليين الموجودين في فريقي.. سوف أدافع عنهم حتى آخر رمق".

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وهذا الرد منطقي للغاية، خاصة أن بعض المدربين لا يريدون مهاجمة لاعبيهم أو الحديث عن الحاجة إلى صفقات جديدة علنًا، حتى لا يؤثر ذلك بشكلٍ سلبي أكثر على الفريق؛ وإن كان تصريح فيسينج يقلق الجماهير الاتحادية أيضًا، خوفًا من أن تكون هناك نية بالفعل لعدم ضم نجوم جدد في الميركاتو الشتوي.

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* ينز فيسينج يدافع عن عمله

وعلى جانب آخر.. رفض المدير الفني الألماني الحكم على عمله، من خلال النتائج فقط؛ خاصة أن الفريق الاتحادي تطور كثيرًا منذ فترة الإعداد، حسب قوله.

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وعن ذلك يقول فيسينج: "تطورنا منذ فترة الإعداد؛ لكننا لسنا آلات، وبالتأكيد ستأتي فترة نمر فيها بأيام صعبة".

وأشار فيسينج إلى أن الفريق الحالي هو نفسه الذي بدأ معه فترة الإعداد؛ مؤكدًا أن الفريق تطور بشكل ملحوظ، رغم كل الصعوبات.

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وشدد على أنه يعمل هو وجهازه يوميًا، من أجل تطوير الاتحاد أكثر؛ لافتًا إلى أن جماهير العملاق الجداوي، تستحق هذا الأمر وكذلك النادي.

وأنهى ينز فيسينج تصريحاته؛ بالقول: "مع الأسف.. النتيجة فقط هي ما تحكم على عمل المدربين، وأحيانًا تكون النتائج ظالمة".

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".