تصريح يثير مخاوف الجماهير.. شقيق جواو فيليكس يكشف كواليس حواره مع نجم النصر عن مستقبله!

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ماذا قال شقيق فيليكس؟!..

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أثار البرتغالي هوجو، شقيق جواو فيليكس، "قلق" جماهير عملاق الرياض النصر؛ بشأن مستقبل الأخير مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

فيليكس يرتبط بعقدٍ مع فريق النصر الأول، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ حيث أثير الكثير من الجدل بشأن استمراره، أو الرحيل بشكل رسمي.

* نصيحة هوجو لجواو فيليكس

وفي هذا السياق.. كشف هوجو فيليكس، الذي يلعب في صفوف نادي تونديلا البرتغالي حاليًا، عن كواليس حوار جمعه مع شقيقه جواو؛ بخصوص العودة إلى الملاعب الأوروبية، من جديد.

واعترف هوجو في تصريحات مع صحيفة "أبولا" البرتغالية، برغبة شقيقه القوية في العودة إلى القارة العجوز، وتحقيق حلمه الكبير بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وعن ذلك يقول شقيق فيليكس: "جواو يعيش فترة سعيدة الآن في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشارك أساسيًا في المباريات، ويقدم مستويات رائعة".

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وأضاف: "نصحته بالتمسك بهذه السعادة والثقة، عند العودة إلى الملاعب الأوروبية؛ لأنهما أساس تقديمه أفضل المستويات الكروية".

وشدد هوجو على أن فيليكس يحتاج إلى العودة للقارة العجوز بالفعل، واللعب في أحد الدوريات الكبرى، وتحقيق حلمه الكبير بالتتويج بدوري الأبطال؛ قائلًا: "يجب أن يفعل ذلك في أسرع وقت ممكن!".

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جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.