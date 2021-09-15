الجماهير لا تنسى.. "واندا ميتروبوليتانو" يقابل جريزمان بعاصفة استهجان

جماهير أتلتيكو مدريد تقابل أنطوان جريزمان بعاصفة استهجان قبل مباراة بورتو في دوري الأبطال.

واحدة من الحقائق التي لا تقبل الشك في عالم كرة القدم، هي أن الجماهير لا تنسى من تألق ومنحها كل شيء، ومن تركها دون تفسير.

الحال ينطبق بكل تأكيد على جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التي قابلت الفرنسي أنطوان جريزمان بعاصفة استهجان.

جريزمان قرر في صيف 2019 ترك أتلتيكو مدريد بعد خمسة مواسم، للانتقال إلى صفوف برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

جريزمان قام بكل شيء ممكن للرحيل عن أتلتيكو مدريد في صيف 2019، لدرجة قيامه بالتأكيد في مايو من ذلك العام التأكيد على رحيله عن النادي.

وبعد عامين متواضعين في برشلونة، قرر جريزمان العودة من جديد إلى النادي الذي شهد أفضل فترات مسيرته، لكن يبدو أن جماهير أتلتيكو مدريد ليست راضية عن الأمر.

ماذا فعلت جماهير أتلتيكو مدريد مع جريزمان؟

ورغم خوض جريزمان أول مباراة بعد عودته إلى أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إلا أن تلك المباراة لم تكن على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

جماهير أتلتيكو مدريد قررت استغلال أول مباراة على ملعبها للتعبير عن غضبها من صفقة عودة جريزمان.

ويخوض أتلتيكو مدريد على ملعبه مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، والتي تقام لحساب المجموعة الثانية.

وأثناء قيام المذيع الداخلي بالإعلان عن أسماء قائمة أتلتيكو مدريد التي ستخوض المباراة، وبمجرد ذكر اسم جريزمان، قامت جماهير أتلتيكو مدريد بإطلاق عاصفة من صافرات الاستهجان.

😳🔊 La pitada de la afición del @Atleti en el Wanda Metropolitano a Antoine Griezmann en la previa del #AtletiPorto de la #UCL pic.twitter.com/BultQ2W7mo — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 15, 2021

ويتواجد جريزمان على مقاعد البدلاء أمام بورتو، حيث فضل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عدم الدفع به كأساسي في المباراة.

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