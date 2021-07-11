الجماهير تعجز عن الوصول للمدرجات واقتحام لويمبلي أثناء المباراة.. صدمة في نهائي يورو 2020

الأمور سيئة للغاية قبل النهائي..

نجح منتخب إيطاليا في التتويج بدرع يورو 2020 بالفوز على إنجلترا في النهائي، ويبدو أن الجماهير الإنجليزية لن تحزن فقط لخسارة اللقب في قلب ويمبلي، بل لأن جزءًا منها لم يتمكن من حضور المباراة من الأساس.

وكان الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع السلطات البريطانية قد أعلن حضور 60 ألف مشجع فقط للمباراة النهائية، ومع انطلاق المباراة اتضح أن الأعداد المتواجدة في ويمبلي تفوق هذا.

لكن خلف الكثافة الجماهيرية مآساة من نوع آخر، تكللت بمشهد لم يحب الجماهير رؤيته في نصف المباراة.

ماذا حدث قبل مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020؟

فشل العديد من الجماهير في الوصول إلى مقاعدهم بملعب ويمبلي، على إثر قيام مشجعين آخرين باقتحام الملعب وهم لا يمتلكون التذاكر.

المشهد كان واضحًا في فيديوهات كثيرة قبل المباراة، حيث اضطرت الشرطة وكذلك المتطوعون إلى التعامل مع المظهر غير الحضاري الذي تواجد في محيط الملعب.

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من الجماهير التي دخلت لويمبلي ووجدت مقاعدها مأخوذة من قبل جماهير أخرى لا تمتلك تذاكر من الأساس.

ماذا حدث خلال مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020؟

بينما كان الوقت الأصلي من المباراة النهائية يلفظ أنفاسه الأخيرة، تفاجأ الجميع بتوقف المباراة من قبل حكمها الهولندي بدون سبب واضح.

فيما بعد، اكتُشف أن أحد الجماهير قد اقتحم أرض الملعب، مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة إلى حين تعامل الأمن معه.

وأخذ هذا المشجع وقتًا طويلًا حتى تمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه خارج الميدان، ثم استُئنفت المباراة أخيرًا.

ما هو التعليق الرسمي على وقائع الجماهير في نهائي يورو 2020؟

نفت قوات أمن ملعب ويمبلي أن تكون الجماهير قد اقتحمت الملعب قبل انطلاق المباراة ودخلت بدون تذاكر إلى مقاعد المدرجات.

وقال متحدث باسم ويمبلي: "لم تكن هناك انتهاكات أمنية لأشخاص بدون تذاكر دخلوا الملعب".

ومع ذلك، واصل ويمبلي إصدار بيان ثان حيث قال المتحدث باسم الملعب: "كان هناك خرق للأمن ودخلت مجموعة صغيرة من الناس إلى الملعب".

"نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع حكام الاستاد والأمن لإخراج هؤلاء الأشخاص. سيتم طرد أي شخص داخل الملعب بدون تذكرة على الفور."

اقرأ أيضًا..