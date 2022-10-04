"الجشع يسيطر" .. جدل وغضب يصاحب مواجهة الهلال والاتفاق

الزعيم يحل ضيفًا على الاتفاق بعد غدٍ الخميس

جدل اعتدنا عليه في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، تكرر أكثر من مرة رغم مرور خمس جولات فقط من الموسم حتى الآن، وسط مناشدات لرابطة دوري المحترفين ووزارة الرياضة للتدخل للسيطرة على الوضع.

الهلال يحل ضيفًا على الاتفاق، بعد غدٍ الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن مباريات الجولة السادسة.

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Shahid Shahid

"الجشع يسيطر" .. ما هي أزمة مواجهة الهلال والاتفاق؟

الاتفاق – صاحب الأرض – أعلن قبل قليل، طرحه تذاكر اللقاء، عبر الموقع الإلكتروني، ليبدأ عدد من الإعلاميين في انتقاد الأسعار.

حدد الاتفاق 1500 ريال سعرًا لتذكرة المنصة الذهبية، و1300 للمنصة الفضية، أما سعر تذاكر الأفراد والدرجة الموحدة لجمهور كلا الفريقين فبلغ 100 ريال.

الإعلامي الرياضي صالح الهويريني وصف ما يحدث بالجشع، الذي سيطر على بعض الأندية، فيما اعتبره الإعلامي خالد الدلاك دعوة لحرمان جمهور الزعيم من مؤازرة ناديه، وحرمان جمهور الكرة بشكل عام من حضور المباريات، إذا سارت بقية الأندية على النهج نفسه.

وكانت المشكلة نفسها قد حدثت قبل كلاسيكو النصر والاتحاد الأخير، ضمن الجولة الخامسة، خاصةً وأن أسعار تذاكر جمهور العميد كانت أكثر من أسعار النصراويين. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، إذ تعثر في مباراته الأخيرة وهُزم أمام التعاون.

أما الاتفاق فيأتي بالمركز العاشر برصيد خمس نقاط فقط، فلم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة في الموسم الجاري.

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