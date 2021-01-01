الجزيرة يستحوذ على جُل جوائز فبراير في دوري الخليج العربي

الفريق صاحب النتائج القوية حصد جائزتين من ثلاث

سيطر فريق الجزيرة على جوائز شهر فبراير في دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ حصد جائزتين من الجوائز الثلاثة، فيما استطاع أحمد شمبيه حارس مرمى النصر الفوز بالجائزة الثالثة.

وأعلنت رابطت المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية بعد نهاية التصويت عبر الموقع الرسمي وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بمشاركة عدد كبير من الجماهير ومتابعي الدوري الإماراتي من داخل وخارج الإمارات.

اقرأ أيضًا | دوري الخليج العربي | النصر يعزز أزمة الشارقة وتعادل مثير في عجمان

واستطاع علي مبخوت مهاجم الجزيرة الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي خلال فبراير بعد أدائه المبهر وأهدافه الـ9 خلال 4 مباريات حقق الفريق الفوز في 3 منها وتعادل في الأخيرة.

وقد تفوق على الرباعي تولاني سيريرو (الجزيرة) وكارلوس إدواردو (شباب الأهلي) وريان مينديز (النصر) وجواو بيدرو (بني ياس).

وحصد مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة جائزة أفضل مدرب متفوقًا على مهدي علي مدرب شباب الأهلي وأودير هيلمان مدرب الوصل.

الجائزة الوحيدة التي أفلتت من الجزيرة كانت لأفضل حارس مرمى في فبراير وفاز بها أحمد شمبيه حارس مرمى النصر بتفوقه على علي خصيف حارس مرمى الجزيرة وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

وأوضحت الرابطة أنها ستُسلم الفائزين جوائزهم قبل انطلاق مباريات أنديتهم في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي، والتي ستبدأ يوم الخميس القادم.

يُشار إلى أن اختيار قائمة المرشحين لجوائز الشهر يعتمد على إحصائيات اللاعبين خلال الدوري والتي تُزود بها رابطة المحترفين من شركة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.