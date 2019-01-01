فيديو - الجزيرة يعود للانتصارات بأداء رائعة أمام خورفكان

فخر أبو ظبي حقق فوزه الثاني بدوري الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد الجزيرة لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تغلب على خورفكان بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

فخر أبو ظبي بدأ اللقاء بتسديدة رائعة من عمر عبد الرحمن "عموري" في الدقيقة الثامنة، بعدما نفذ ضربة ركنية بتمريرة قصيرة، ثم وصلت له الكرة من جديدة ليسددها من الجهة اليمنى قرب خط التماس، لكن محمد يوسف؛ حارس خورفكان، تصدى للتسديدة، لتصل إلى علي مبخوت، يردها بتسديدة أخرى، لكن غير متقنة.

وفي الدقيقة 18، استغل خليفة مبارك ارتداد الكرة من حارس خورفكان، ليسددها قوية في المرمى، معلنًا تقدم الجزيرة بالهدف الأول.

محاولات لاعبي الجزيرة استمرت، وأطلق علي مبخوت تسديدة صاروخية من ركلة حرة من وسط ملعب خورفكان، لكن الحارس يوسف تألق وأبعد الكرة ببراعة.

الهدف الثاني لفخر أبو ظبي جاء في الدقيقة 67 بعد تيكي تاكا رائعة من اللاعبين، حتى وصلت إلى علي مبخوت، منفردًا تمامًا بالحارس ثم يمر منه ويضعها في المرمى الخالي بأريحية.

وقلل خورفكان الفارق بتسجيل هدفهم الوحيد في اللقاء، بعدما أرسل تيمور عرضية أرضية وسط ارتباك دفاعي من الجزيرة وخروج خاطئ من حارسهم، وضعها رفائيل في المرمى بسهولة.

الرد جاء سريعًا من الجزيرة، محرزين الهدف الثالث من انفراد صريح لعبد الله رمضان بالحارس، اسكنها على يمينه بنجاح.

الفوز رفع رصيد فخر أبو ظبي إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، بينما تجمد خورفكان عند نقطة وحيدة في المركز الـ14 بجدول الترتيب.