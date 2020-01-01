فيديو - الوحدة يحسم الديربي أمام الجزيرة لصالحه

حتا وخورفكان يعطلان بعضهما

حسم الوحدة الديربي أبو ظبي لصالحه بالتغلب على الجزيرة بهدف وحيد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العنابي أتيحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثامنة بعدما استلم تيجالي تمريرة بينية وضعته على انفراد بحارس المرمى إلا أن الدفاع تدخل في التوقيت المناسب وأبعد الكرة قبل تسديدته، لترتد الفرصة بهجمة مرتدة لفخر أبو ظبي بقيادة علي مبخوت، لكن دفاع الوحدة استبسل أمام شباكه.

وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، سجل لوكاس بيمينتا هدف المباراة الوحيد من رأسية بعدما استقبل عرضية داخل منطقة الجزاء.

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وتألق حارس الجزيرة علي خصيف مع بداية الشوط الثاني، وتصدى لتسديدة قوية من أقدام إسماعيل مطر.

الفوز رفع رصيد العنابي إلى النقطة 26 محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فخر أبو ظبي عند النقطة 27 في المركز الرابع.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حسم التعادل الإيجابي مواجهة حتا وخورفكان بهدف لكل منهما، على ملعب الأول.

الضيوف سجلوا هدفهم في الدقيقة 82 عن طريق فهد سالم حديد، لكن في الوقت الضائع أدرك لاحج صالح حبوش التعادل لحتا في الدقيقة 1+90.

التعادل لم يفد أي منهما، إذ بقى خورفكان بالمركز الأخير بثماني نقاط، ويسبقه حتا بالمركز الـ13 وقبل الأخير بتسع نقاط.