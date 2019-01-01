كأس الاتحاد الآسيوي | فيديو - الجزيرة والكويت يتنافسان على التأهل والنجمة والاتحاد يودعان

الجولة الأخيرة صاحبة الكلمة العليا في متصدر المجموعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انحصرت المنافسة في المجموعة الثانية غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي بين الجزيرة الأردني والكويت الكويتي بعدما ودع النجمة البحريني والاتحاد السوري البطولة.

الجزيرة تغلب على النجمة البحريني بثلاثية نظيفة، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الشياطين الحمر سيطروا على مجريات اللقاء ولولا تألق أحمد عبد الرسول؛ حارس مرمى الفريق البحريني، لخرج أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة، فيما ظهر النجمة خلال المباراة بأداء متواضع.

عبد الرسول تصدى لانفراد في الدقيقة 60 بعدما انطلق إسلام بطران من الجهة اليمنى، لكن الحارس تقدم وحمى مرماه من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 62، جاءت أولى أهداف الجزيرة من تسديدة رائعة من على حدود قوس منطقة الـ18 بأقدام محمد طنوس، سكنت يمين عبد الرسول، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تدخل مرماه.

استغرق الشياطين الحمر ثماني دقائق فقط عقب الهدف الأول، لتعزيز تقدمهم بهدف ثاني، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى مهند سليمان، الذي وضعها بأريحية في الشباك.

الجزيرة هز الشباك للمرة الثالثة في الدقيقة 89 مستغلًا خطأ دفاعيًا قاتلًا داخل منطقة الجزاء من مدافع النجمة، ليسددها قوية في الشباك، لينهي المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-0.

أما الكويت ففي إطار الجولة نفسها، ففاز على الفريق السوري بثنائية نظيفة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

ثنائية الفريق الكويتي سجلها جمعة سعيد برأسيتين في الدقيقتين 41 و79.

الآن أصبحت الجولة الأخيرة هي الحاسم لمتصدر هذه المجموعة، حيث يتصدر الجزيرة بـ13 نقطة، ويليه الكويت بعشر نقاط، وسيتقابلان في الجولة الأخيرة.

الفريق الأردني يكفيه التعادل لخطف بطاقة التأهل، فيما يحتاج الكويت للفوز بثنائية نظيفة، لفوز الجزيرة في لقاء الذهاب بهدف وحيد.

بينما ودع النجمة محتلًا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، يليه الاتحاد بنقطة وحيدة.