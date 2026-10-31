الجزائري يحظى بإعجاب ميسي .. الكشف عن أصوات ميسي في جائزة كوبا

نشرت مجلة فرانس فوتبول، الجهة المنظمة للتصويت، بطاقات الاقتراع، والتي أظهرت أن النجم الأرجنتيني ميسي كان العضو الوحيد في لجنة التحكيم الذي وضع لاعب باير ليفركوزن الشاب إبراهيم مازا ضمن قائمته لأفضل ثلاثة في جائزة كوبا.

تُمنح جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عامًا في كل عام. ولا يحق التصويت إلا للفائزين السابقين بالكرة الذهبية، ومن بينهم ميسي وكريستيانو رونالدو وعثمان ديمبيلي، ومن ألمانيا لوثار ماتيوس وماتياس زامر وكارل هاينز رومينيجه.

وضع معظم أعضاء اللجنة الشابين لامين يامال وباو كوبارسي من برشلونة إلى جانب موهبة باريس سان جيرمان وارين زائير إيمري ضمن قائمتهم لأفضل ثلاثة. واختار ميسي يامال وكوبارسي أيضًا، لكنه منح مركزه الآخر لمازا.

لم تظهر أي تفاصيل إضافية حول قرار ميسي، لكن لاعب ليفركوزن البالغ من العمر 20 عامًا ربما ترك انطباعًا جيدًا لدى نجم إنتر ميامي عندما واجه كل منهما الآخر في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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كيف كان موسم إبراهيم مازا مع باير ليفركوزن حتى الآن؟

في تلك البطولة، التقى منتخبا الأرجنتين والجزائر، منتخبا ميسي ومازا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة العاشرة. لعب مازا 82 دقيقة، بينما خرج ميسي في الدقيقة 80.

خسرت الجزائر 0-3 أمام الأرجنتين، ولم يترك ذلك لمازا الكثير ليحتفل به. ثم فازت على الأردن وتعادلت مع النمسا لتبلغ دور الـ32، حيث أقصتها سويسرا بنتيجة 0-2.

شارك مازا أساسيًا في المباريات الأربع جميعها دون أن يسجل هدفًا أو يصنع تمريرة حاسمة. ومنذ الصيف، قدّم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أداءً أفضل بكثير على صعيد الأندية مع باير 04 ليفركوزن، حيث يُعد أساسيًا تحت قيادة المدرب الجديد كارليس مارتينيز.

في مختلف المسابقات، خاض مازا بالفعل 11 مباراة، مسجلًا ثلاثة أهداف وصانعًا ثلاث تمريرات حاسمة. وهو يلعب لفريق الفيركزيلف منذ صيف 2025، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2030.