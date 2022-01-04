الجزائر في كأس أمم إفريقيا .. نقطة قوة ضائعة، وعوامل مذهلة تُرشحها للقب

أيام قليلة ويخوض منتخب الجزائر اختباره الأصعب على الإطلاق منذ الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وهو النسخة الجديدة من البطولة التي ستُقام في الكاميرون بدءًا من التاسع من يناير الجاري.

منتخب محاربي الصحراء خاض عامًا رائعًا في 2021، إذ لعب 11 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 ولم يخسر أبدًا، وقد سجل لاعبوه 40 هدفًا ولم يستقبلوا سوى 8 أهداف، وقد تُوج هذا العام الرائع بالحفاظ على سلسلة اللا خسارة برصيد 33 مباراة خلف إيطاليا متصدرة تلك القائمة بـ37 مباراة.

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الخُضر في كأس أمم إفريقيا 2021 ... نقطة قوة ضائعة

المنتخب الجزائري فاجأ الجميع في 2019 بتقديم أداء مثالي دفاعًا وهجومًا والوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا ثم الفوز على السنغال بهدف بغداد بونجاح والتتويج باللقب لأول مرة منذ 1990، عنصر المفاجأة ذلك كان حيويًا في معادلة الفوز باللقب، وهو نقطة القوة الأهم التي سيفقدها الخُضر في مغامرتهم القادمة في الكاميرون مقارنة بالسابقة في أرض الفراعنة.

الجزائريون يدخلون البطولة القارية التي ستنطلق بعد أيام قليلة وهم بالنسبة لجميع منتخبات القارة "المنتخب الذي يتوجب هزيمته"، هو البطل المتوج وأقوى منتخبات إفريقيا وإن لم يكن الأعلى تصنيفًا، هو حامل اللقب وصاحب سلسلة اللا هزيمة التاريخية .. الحصول منه على نقطة سيكون إنجازًا مهمًا لمنتخبات دور المجموعات، وإقصائه من المراحل التالية سيكون حدثًا مهمًا في تاريخ المنتخب الذي سيفعل ذلك.

هذا الأمر سيزيد من صعوبة المباريات للجزائريين، لأنه سيزيد من جودة منافسيهم والأهم إصرارهم على تقديم أداء قوي وانتزاع نتيجة إيجابية، بجانب أن الجميع سيلعب أمامهم بحذر مدروس، وعلى الأرجح سيُواججهم بخطط دفاعية وأداء خشن قد يصل إلى حد العنف أحيانًا .. كل ذلك سيتطلب عملًا تكتيكيًا أكبر من المدرب جمال بلماضي وتضحية أكثر من اللاعبين.

𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙞𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜𝙨 ⚙️ 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙂𝙝𝙖𝙣𝙖 𝙞𝙣 𝙖 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙡𝙮 𝙜𝙖𝙢𝙚 𝙩𝙤𝙢𝙤𝙧𝙧𝙤𝙬 !

آخر حصة تدريبية لمنتخبنا الوطني قبل ودية غانا 🇩🇿🇬🇭#LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs #TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/5LuS5GHwIy — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) January 4, 2022

عوامل نجاح مذهلة بحوزة الجزائر في الكاميرون

المنافسة على اللقب القاري تتطلب توافر عدة عوامل في المنتخب المرشح، أبرزها اللاعبين وجودتهم الفنية والبدنية، المدرب ومدى قدرته على إدارة المجموعة ومواجهة المواقف الصعبة، حالة اللاعبين في توقيت لعب البطولة ومدى تركيزهم، الشخصية والعقلية ومستوى الحماس والجرينتا والاستعداد للتضحية وأخيرًا الحظ أو التوفيق كما يُحب أن يصفه البعض، لأن دون لعبه دورًا في التفاصيل الصغيرة سيكون من الصعب جدًا أن تتُوج بلقب ما .. بل سيكون صعب لأي شخص أن يُحقق نجاح ما في الحياة.

إن نظرنا لبطل إفريقيا نجد أن كل تلك العوامل تتوفر لديه بل وتزيد! المنتخب الجزائري يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين الناشطين في مختلف أنحاء أوروبا والمنطقة العربية، أبرزهم بالطبع رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني وياسين براهيمي وإسلام سليماني وسفيان فيجولي وبغداد بونجاح.

أسماء قوية جدًا أظهرت أداءً قويًا في مصر وقد ازدادت نضجًا الآن مما يعد بتقديم أداء أفضل وأقوى في الكاميرون، والجميل أن اللاعبين جميعًا يتمتعون بقدر عالٍ من الحماس والتضحية والجرينتا، بجانب امتلاكهم لشخصية قوية وجادة وعقلية لا تبحث سوى عن الفوز، والأهم ثقة كبيرة في قدراتهم وحظوظهم.

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021

Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021

We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 24, 2021

المدرب جمال بلماضي أثبت خلال سنوات قيادته للجزائر أنه من العلامات المهمة في القارة السمراء، مدرب استطاع تجاوز المواقف الصعبة وخلق مجموعة متجانسة من اللاعبين والأهم الحفاظ على استمرارية الأداء المقنع القوي طوال تلك الفترة من 2019 حتى مشارف 2022، كما أن جودته التكتيكية وقدرته على التأثير النفسي ليست محل شك أبدًا .. هو مدرب ستتهافت عليه المنتخبات والأندية بعد نهاية مغامرته مع منتخب بلاده.

التوفيق أخيرًا يبقى عاملًا مهمًا، الجزائر إن صعدت في صدارة المجموعة السادسة "التي تضم معها كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، ستُواجه مصر أو نيجيريا غالبًا، وإن صعدت ثانية ستلعب ضد تونس أو مالي على الأرجح ... المنتخبات الأربعة قوية ولا نستطيع الآن تحديد من منها الأقل حظوظًا أمام الجزائر، لأن هذا سيعتمد على حالة المنتخبات خلال البطولة وبعد دور المجموعات، ربما ما نستطيع قوله الآن أن مصر ونيجيريا وتونس تحديدًا ستكون مباريات أشبه بنهائي مبكر، وهذا يدفعنا للقول أن الحظ لم يُحالف الخُضر في القرعة على الأقل.

ماذا عن بقية المرشحين؟ 4 في الصف الأول بجانب الجزائر

بالنظر لبقية المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري، نجد المغرب ومصر والكاميرون وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار وتونس في الطليعة، مع إمكانية حدوث المفاجآت من السنغال ومالي.

بعض تلك المنتخبات تُواجه مشاكل حيوية تؤثر بالسلب على حظوظها في المنافسة، نيجيريا مثلًا أقالت مدربها قبل أسابيع قليلة واستقرت أخيرًا على تواجد مدرب مؤقت يُشرف عليه جوزيه بيسيرو، فيما ضرب فيروس كورونا صفوف المنتخب التونسي وحرمه من سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني والعدد مرشح للزيادة، كما أن المنتخب لم يُقدم الأداء القوي في كأس العرب رغم الوصول للنهائي، بينما تعيش مصر حالة من التذبذب مع المدرب الجديد كارلوس كيروش، والذي أقر مؤخرًا أن الفوز باللقب ليس هدفًا له.

لذا يُمكن القول أن الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والمغرب والجزائر هم خماسي الصف الأول المرشح للمنافسة الجادة والشرسة على كأس أمم إفريقيا، وكل منهم يمتلك نقاط القوة التي تُساعده في مغامرته نحو اللقب الثمين، لكن المؤكد أن منتخب الجزائر يبقى صاحب نقاط القوة الأكثر بين جميع منتخبات القارة السمراء.

أخيرًا .. ما يُميز المنتخب الجزائري عن المنتخبات الأخرى في القارة السمراء ونقطة قوته الأهم والأكبر هو استعداد لاعبيه لفعل أي شيء لخدمة المنتخب والفوز باللقب، لا يفكرون بانتقالات أو أندية أو أشياء أخرى .. ما أن تنطلق البطولة، سيقل كثيرًا كل ما دون المنتخب في نظر وعقل اللاعبين ويُصبح تكرار المشهد الختامي لنسخة 2019 هو الهدف الأهم لدى الجميع، رأينا قتالهم في مصر وكفاحهم في قطر وسنرى بالتأكيد حماسهم الرهيب وروحهم القتالية المذهلة في الكاميرون.