الجزائر ضد سيراليون: مباشر لحظة بلحظة

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الجزائر 0 × 0 سيراليون



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تشكيل الجزائر

التشكيل: 4-4-2

رايس مبولحي

يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني

رياض محرز - هاريس بلقلبة - يوسف بلايلي - ياسين براهيمي

سيفان فيجولي - إسلام سليماني

تشكيل سيراليون

التشكيل: 4-2-3-1

محمد كامارا

عصمان كاكاي - ستيفن كوكر - أومارا بانجورا - كيفن رايت

كوامي كوي - جون كامارا

مصطفى بندو - كي كامارا - محمد توراي

الحاج كامارا

فيما سيكون أمام منتخب سيراليون المتواضع محاولة لتحقيق المفاجأة الأكبر في البطولة حتى الآن، وتحقيق ما عجزت عنه العديد من المنتخبات بتعطيل "ثعالب الصحراء".

منتخب الجزائر، يدخل المباراة وعينه على بدء حملة الدفاع عن لقبه في كأس أمم إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة، وتحقيق فوز يضمن له وضع قدمه بشكل مبكر في صدارة المجموعة.

وإلى جانب الجزائر وسيراليون، تضم المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2021 منتخبات ساحل العاج وغينيا الاستوائية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الجزائر ضد سيراليون، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها مدينة دوالا وسيُقام اللقاء على ملعب جابوما.