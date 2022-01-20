الجزائر تودع أمم إفريقيا بثلاثية وساحل العاج تضرب موعدًا مع مصر

ودع المنتخب الجزائري، منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الخسارة من ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة.

المباراة بدأت بقوة من الجانبين، وحاول المنتخب الجزائري فرض سيطرته بحثًا عن هدف التقدم، ولكن بعد مرور 20 دقيقة سيطر لاعبو ساحل العاج على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 23 نجح فرانك كيسي في تسجيل الهدف الأول في المباراة، بتسديدة قوية بعد تمريرة من بيبي من الجانب الأيمن.

وحاول محاربو الصحراء العودة إلى مجريات اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 37 عندما سجل إبراهيما سانجاري الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعد ركلة حرة من الجانب الأيمن تم لعبها بشكل عرضي قابلها برأسية قوية في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 تحديدًا، تمكن بيبي من تسجيل هدف ساحل العاج الثالث، بعد مجهود فردي كبير أنهاه بتسديدة قوية من الجانب الأيمن.

وسريعًا احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجزائر في الدقيقة 57، بعد تدخل قوي على يوسف البلايلي، وتقدم محرز لتنفيذ ركلة الجزاء ولعبها بقوة في الزاوية اليسرى عكس اتجاه الحارس ولكنها ترتطم في القائم وترتد إلى الملعب.

وهدأت المباراة بعدما أهدر محرز ركلة الجزاء، وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى الدقيقة 73 عندما سجل سفيان بن دبكة هدف الجزائر الوحيد، كرة طولية وصلت إلى عيسى ماندي على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، وحولها بدوره من لمسة واحدة إلى بن دبكة الذي وضع الكرة في الشباك برأسية متقنة.

وفي الدقيقة 76، ألغى الحكم هدف رابع لساحل العاج سجله كيسي لوجود تسلل على نيكولاس بيبي.

وفي سياق متصل وبنفس مباريات المجموعة، فاز منتخب غينيا الاستوائية على سيراليون بهدف دون رد، ليحسم به تأهله إلى الدور القادم من البطولة، ويودع منتخب سيراليون البطولة مع الجزائر.

ويتصدر منتخب ساحل العاج مجموعته برصيد 7 نقاط، ليواجه المنتخب المصري في دور الـ 16، بينما يأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني بست نقاط وسيلعب أمام متصدر المجموعة السادسة، وفي المركز الثالث جاء منتخب سيراليون برصيد نقطتين، وفي المركز الرابع الجزائر بنقطة وحيدة.