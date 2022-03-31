الجزائر تشكو جاساما رسميًا وتطالب بإعادة مباراة الكاميرون

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم شكوى رسمية في الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة منتخب الخضر الفاصلة ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الكاميرون 2-1 على الأراضي الجزائرية وبالتحديد على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الجزائر 1-0 بهدف لإسلام سليماني.



قرارات جدلية

مباراة العودة شابتها الكثير من القرارات التحكيمية الخلافية، بداية من احتجاج الجزائريين على احتكاكين ضد لاعبيهم في منطقة جزاء الكاميرون دون أن يمنحهم جاساما ركلة جزاء، وانتهاء بالوقت بدل الضائع الذي احتسب في نهاية الشوط الرابع وسجل فيه الكاميرون هدفه الثاني القاتل بأقدام كارل توكو إيكامبي.



ووصف الاتحاد الجزائري في بيان رسمي له ما فعله الحكم جاسامه بأنه "تشويه" للمباراة، مؤكدًا أن أسلوب إدارته لتلك المباراة "فاضح".



وطالب الاتحاد الجزائري في بيانه الهيئات المعنية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" بتسليط الضوء على الأداء التحكيمي في مباراة الجزائر والكاميرون.



كما أشار الاتحاد الجزائري إلى أنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة التي تقضي باستعادة حقوقه، مطالبًا بإعادة المباراة وفق "ظروف حيادية تضمن نزاهة التحكيم" وفقًا للبيان الصادر.

جاساما والكاميرون.. سيناريو جديد

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها جاساما الجدل، ويكون الطرف الآخر هو الكاميرون.

فقبل أقل من شهرين اثار الجدل أيضًا في مباراة الكاميرون ومصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، حين طرد كارلوس كيروش وأثار استياء اللاعبين المصريين في العديد من اللقطات، الأمر الذي جعل الاتحاد المصري لكرة القدم ينتقد تعيينه لتلك المباراة في ذلك التوقيت.

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