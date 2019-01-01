فيورنتينا يقترب خطوة أكبر من ضم بن ناصر

الفيولا اتفق مع إمبولي على قيمة الصفقة

اقترب نادي فيورنتينا الإيطالي، من حسم التعاقد مع إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي ومنتخب الجزائر هذا الصيف.

بن ناصر قدم مستوى مميز جداً مع إمبولي الموسم الماضي، مما لفت أنظار العديد من الأندية لضمه.

موقع "Le10sport" الفرنسي، أكد أن اللاعب سينضم لصفوف فيورنتينا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويأتي ذلك بعد توصل الفيولا لاتفاق نهائي مع إمبولي على قيمة الصفقة، والمبلغ الذي سيتلقاه نظير بيع اللاعب.

وينتظر الدولي الجزائري لانتهاء مشواره مع الجزائر بكأس الأمم الإفريقية الحالية، من أجل ارتداء قميص فريقه الجديد.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

بن ناصر سبق وأن لعب بشباب أرسنال، حيث يمتلك المدفعجية أفضلية إعادة شراء اللاعب، ولكنهم ليسوا مهتمين باستخدامه.

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يذكر أن لاعب الوسط الجزائري يقدم مستويات مميزة بأمم إفريقيا الحالية، حيث حصل على رجل المباراة مرتين ضد السنغال وكينيا.