رفيق صايفي: يجب نسيان ما قدمه الجزائر للفوز على غينيا

نجم الجزائر السابق ينصح لاعبي الخضر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رفيق صايفي، نجم الكرة الجزائرية السابق، على أن منتخب بلاده لم يرشحه أحد قبل بداية بطولة كأس أمم إفريقيا، للتتويج بالبطولة القارية.

صايفي قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": "عندما ظهرنا بالمستوى الجيد في الثلاث المباريات الأولى، وكان هناك تحسن وتصاعد في المستوى، بدأ الجميع يرشح الجزائر للتتويج باللقب".

لاعب منتخب الجزائر السابق تابع: "اللعب الجماعي بدأ من مباراة لأخرى يتحسن، عندما يكون هناك روح المجموعة، أظن أننا سنمتلك كل الأدوات للفوز أمام غينيا".

رفيق صايفي: علينا أن ننسى كل ما قدمناه في دور المجموعات 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Aua6ETy6DQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

وأردف: "يجب اللعب بنفس الروح التي شاهدناها المباراة الأولى، ويجب أن ننسى ما قدمناه في دور المجموعات من أجل الفوز".

منتخب الجزائر يواجه غينيا مساء اليوم الأحد، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

وصعد المنتخب الجزائري إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة الثالثة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات.