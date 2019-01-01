عطال يوجه رسالة لجمهور الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

عطال تعرض لإصابة قوية أمام كوت ديفوار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شكر يوسف عطال، مدافع الجزائر، الجماهير التي سادنته بعد تعرضه للإصابة أمام كوت ديفوار وغيابه عن بقية منافسات أمم إفريقيا.

وتعرض عطال لكسر في عظام الكتف في ربع النهائي أمام كوت ديفوار الخميس، وتأكد غيابه عن باقي لقاءات الجزائر في البطولة.

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وقال عطال عبر "تويتر": "الحمد لله، هذا هو المكتوب، أشكركم على رسائلكم، ليس من السهل عدم استكمال البطولة بعد بلوغ تلك المرحلة".

وأكمل: "ولكن أملك الثقة في بقية المجموعة وسنحارب حتى اللحظة الأخيرة".

وينتظر أن يعوض عطال في بقية المباريات مهدي زفان، لاعب رين السابق، والذي حل كبديل له في مباراة كوت ديفوار.

وتلعب الجزائر أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا مساء الأحد بالقاهرة.