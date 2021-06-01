مدرب الجزائر يكشف الخطأ الذي خسر بسبب مانشستر سيتي نهائي أوروبا

أعرب جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن حزنه لضياع لقب دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي المحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز، مؤكدًا أن بيب جوارديولا؛ المدير الفني للفريق، أخطأ في إدارة المباراة.

كتيبة جوارديولا خسرت نهائي البطولة القارية أمام تشيلسي، بهدف نظيف، سجله كاي هافيرتز قي الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، على ملعب الدراجاو، في 29 من مايو الماضي.

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وقال بلماضي، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: "اختيارات جوارديولا وطريقته في مباراة بحجم نهائي أوروبا لم تكن بالصورة المطلوبة، حتى أنه ارتكب خطأً كارثيًا عندما قرر اللعب دون لاعب ارتكاز، هذا المركز مهم للغاية في كرة القدم الحديثة".

وأضاف: "لاحظنا أيضًا أن غياب رودي وفيرناندينيو أثر بطريقة سلبية على أداء الفريق، إذا تواجد أحدهما فقط أرى أن ذلك كان سيحول دون دخول هدف في مرمى السيتي".

وعن مدى تأثر لاعبه رياض محرز بهذه الخسارة الكبيرة، علق: "حزن لضياع اللقب لأجله، كنت أتمنى أن يحصل لقب دوري الأبطال، لكن هذه كرة القدم، وبالتأكيد سيعود إلى النهائي مرة أخرى بحماس كبير".

واختتم: "على محرز ألا يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة، وإذا حدث وتأثر، فأعلم تمامًا أن عقله كبير وصاحب شخصية احترافية، ومسيرته المهنية دليل على ذلك".