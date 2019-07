رسميًا - جمال بلماضي الأفضل بدور المجموعات في كأس أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، أفضل مدرب في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المدرب الجزائري قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول من البطولة، بعد الفوز أمام كينيا والسنغال وتنزانيا، ليتأهل إلى دور الـ16.

رياض محرز: بلماضي عرف كيف يتعامل مع لاعبي الجزائر

وقدم محاربو الصحراء حتى الآن مستوى رائع في البطولة القارية، استحقوا عليه التأهل، وتصدر قائمة المرشحين للفوز باللقب الأفريقي.

🇩🇿@LesVerts manager is our favourite from the group stages🎖️🎊#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/3tiDyV5G4X