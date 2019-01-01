رسميًا - جمال بلماضي الأفضل بدور المجموعات في كأس أفريقيا

مدرب الجزائر قاد فريقه لتقديم أداء هو الأفضل حتى الآن بالبطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، أفضل مدرب في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المدرب الجزائري قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول من البطولة، بعد الفوز أمام كينيا والسنغال وتنزانيا، ليتأهل إلى دور الـ16.

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وقدم محاربو الصحراء حتى الآن مستوى رائع في البطولة القارية، استحقوا عليه التأهل، وتصدر قائمة المرشحين للفوز باللقب الأفريقي.

كتيبة بلماضي سجلت في المجموعات ستة أهداف كأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، في المقابل لم تستقبل أي أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الجزائري في الدور المقبل منتخب غينيا، في السابع من يوليو الجاري.