وزارة الدفاع الجزائرية تقرر تخصيص 9 طائرات لنقل المشجعين للقاهرة
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قررت وزارة الدفاع الجزائرية، زيادة عدد الطائرات المتوجهة نحو القاهرة، لنقل الجماهير التي ستشجع المنتخب الجزائري، في نهائي كأس أمم إفريقيا.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد رصدت 6 طائرات عسكرية، لنقل 600 مشجع للمنتخب الجزائري، بعد الوصول إلى نهائي البطولة القارية.
وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت بيانًا، تعلن خلاله عن إضافة ثلاث طائرات نقل عسكرية، لنقل 270 مشجعًا جزائريًا.
🇫🇷 بطل العالم: مدرب وطني ✅— جول مصر (@goaleg) July 15, 2019
🇵🇹 بطل أوروبا: مدرب وطني ✅
🇧🇷 بطل الكوبا: مدرب وطني ✅
🇸🇳 /🇩🇿 بطل إفريقيا: مدرب وطني ✅
🇪🇬 برأيك هل المدرب الوطني حل لمنتخبنا🤔
ومن الأقرب 🤔 pic.twitter.com/ONc7YbEAW3
وبذلك يصبح إجمالي عدد المشجعين 870 مشجع، لدعم وتشجيع الخضر في المباراة النهائية أمام السنغال.
منتخب الجزائر سيواجه السنغال مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب القاهرة.
وصعد منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية، بعد الفوز نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي.