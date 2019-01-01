وزارة الدفاع الجزائرية تقرر تخصيص 9 طائرات لنقل المشجعين للقاهرة

وزارة الدفاع الجزائرية تنقل 820 مشجع لنهائي أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت وزارة الدفاع الجزائرية، زيادة عدد الطائرات المتوجهة نحو القاهرة، لنقل الجماهير التي ستشجع المنتخب الجزائري، في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد رصدت 6 طائرات عسكرية، لنقل 600 مشجع للمنتخب الجزائري، بعد الوصول إلى نهائي البطولة القارية.

وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت بيانًا، تعلن خلاله عن إضافة ثلاث طائرات نقل عسكرية، لنقل 270 مشجعًا جزائريًا.

🇫🇷 بطل العالم: مدرب وطني ✅

🇵🇹 بطل أوروبا: مدرب وطني ✅

🇧🇷 بطل الكوبا: مدرب وطني ✅

🇸🇳 /🇩🇿 بطل إفريقيا: مدرب وطني ✅



🇪🇬 برأيك هل المدرب الوطني حل لمنتخبنا🤔



ومن الأقرب 🤔 pic.twitter.com/ONc7YbEAW3 — جول مصر (@goaleg) July 15, 2019

وبذلك يصبح إجمالي عدد المشجعين 870 مشجع، لدعم وتشجيع الخضر في المباراة النهائية أمام السنغال.

منتخب الجزائر سيواجه السنغال مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب القاهرة.

وصعد منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية، بعد الفوز نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي.