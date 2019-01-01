الجربوع يلغي منصبًا في مجلس إدارة الهلال

تغييرات في إدارة الهلال خلال الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أول قرارات عبدالله الجربوع رئيس الهلال السعودي المكلف بعد رحيل محمد بن فيصل.

وكان بن فيصل قد رحل عن رئاسة الهلال بسبب تراجع أداء الزعيم في الفترة الأخيرة وفقدان قمة الدوري وخسارة لقب البطولة العربية والخروج من كأس الملك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبدالله الجربوع اتخذ أول قرار له خلال تواجده في مجلس إدارة الهلال وهو إلغاء منصب المدير التنفيذي.

وأشارت التقارير أن المنصب لم يكن موجودًا قبل تولي محمد بن فيصل رئاسة الهلال، حيث استحدثته الإدارة وقتها ولكن قرر الجربوع إلغائها.

وجاء قرار الجربوع من أجل عدم تعارض المهام في المجلس الجديد للهلال في الفترة المقبلة، أملًا في سير الأمور بشكل جيد وعودتها إلى نصابها.

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وتواجد طارق التويجري كمديرًا تنفيذيًا للنادي في مجلس محمد بن فيصل، قبل انضمامه كعضو في المجلس الحالي برئاسة عبدالله الجربوع.