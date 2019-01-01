الجبال: جيسوس سيصعب المباراة على الهلال في نصف نهائي مونديال الأندية

الهلال يواجه فلامينجو في نصف نهائي مونديال الأندية

تحدث التونسي فتحي الجبال المدير الفني السابق للفتح السعودي، والصفاقسي التونسي الحالي على مواجهة الهلال ونظيره فلامينجو ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

ستاد "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة، ينتظر المباراة يوم الأربعاء المقبل، من أجل تحديد طرف من طرفي نهائي كأس العالم للأندية.

جيسوس مدرب الهلال السابق هو المدير الفني الحالي لفلامينجو البرازيلي، فهل يتفوق الهلال على البرتغالي في القاء الأربعاء المقبل.

وقال الجبال في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "الهلال متميز من ناحية الاستحواذ بالكرة بشكل كبير، ويلعب على مهارات لاعبيه".

إقرأ أيضًا - جيسوس: أعرف الهلال جيدًا.. ستكون مباراة قوية للغاية

وأضاف: "يستثمر فريق الهلال انطلاقات الظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك، إذا كان جاهزًا، بالإضافة إلى مهارات لاعبي وسط الملعب".

وتابع الجبال: "المباراة صعبة على الأزرق بسبب أن المدير الفني لفلامينجو هو جيسوس ويعرف الهلال جيدًا، وأيضًا قوة الخط الهجومي للفريق البرازيلي".