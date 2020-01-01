الجامعة المغربية لكرة القدم تُعلن تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا

الدوري المغربي وصل إلى الجولة الـ 20 من المنافسات، ويتبقى 10 جولات على نهاية المسابقة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بشكل رسمي في المملكة المغربية خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا مختصرًا جاء فيه : " تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا القرار على خلفية قيام العديد من الدول حول العالم بإيقاف النشاط الرياضي بشكل تام بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

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وكانت العديد من الدوري العربية قد أعلنت الأيام الماضية عن إيقاف النشاط الرياضي، ومنها الأردن وسوريا والكويت.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المُقبلة إيقاف النشاط الرياضي في عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية ومصر.

محدث | إيقاف النشاط الرياضي في المغرب - تأثير كورونا على الكرة في آسيا والوطن العربي

يُذكر أن الدوري المغربي وصل إلى الجولة الـ 20 من المنافسات، ويتبقى 10 جولات على نهاية المسابقة.