الجابر آخر الضحايا والـ700 .. حمد الله يستمر في أكل الأخضر واليابس في السعودية

الهداف المغربي لا يتوقف أبدًا عن الإبداع

ماذا بقي لعبد الرزاق حمدالله في الملاعب السعودية ليُحققه؟ ربما هو لقب الدوري السعودي مع الاتحاد والذي سيكون بمثابة التاج الذي سيجعله ملك البطولة في سنواتها الأخيرة، خاصة فيما يخص العمل الفردي الهجومي.

الدوري السعودي في المواسم الأخيرة مر عليه العديد من المهاجمين الكبار، لكن لا يُمكن التشكيك أبدًا بأن حمدالله هو أفضلهم وأكثرهم تأثيرًا وأقواهم شخصية وعقلية، وهو ما سمح له بالبقاء في السعودية والتألق مع الاتحاد بعد النهاية السيئة لرحلته مع النصر.

حمدالله يعيش موسمًا مذهلًا مع العميد، يقوده بامتياز لصدارة الدوري السعودي، ورغم الأدوار المهمة لزملائه ومدربه نونو سانتو إلا أنه يبقى الأكثر تأثيرًا لأنه القادر على انتزاع النقاط باستمراره في صناعة الفارق في الهجوم، سواء بإحراز وصناعة الأهداف أو التحرك ومساعدة المنظومة الهجومية.

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حمدالله سجل الهاتريك اليوم أمام الفتح والهدف الثاني تحديدًا كان حاسمًا للغاية ويُمكن القول أنه مفتاح فوز العميد في تلك الموقعة الصعبة بالإحساء، النجم المغربي توغل وقاتل وحصل على ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني ونجح بكل ثبات في ترجمتها لهدف.

مهاجم النصر السابق وصل بتلك الثلاثية إلى هدفه الـ103 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليتجاوز بذلك أسطورة الهلال سامي الجابر صاحب الـ101 هدف، ومازال للحديث بقية ومازال للأرقام وقتًا لتُحطم!

ليس هذا فقط، بل استطاع حمدالله أن يحفر اسمه في تاريخ الاتحاد بأن أصبح صاحب الهدف رقم 700 في تاريخ النادي في دوري المحترفين السعودي، وبعدها أصبح صاحب الهدفين 701 و702، ناهيك عن وصوله لصدارة هدافي البطولة هذا الموسم بـ15 هدفًا متجاوزًا تاليسكا زميله السابق في النصر.