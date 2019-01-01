الثنيان: على النصر أن يرتاح.. الهلال حسم الدوري

الهلال يسير بشكل رائع في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث يوسف الثنيان، لاعب الهلال السعودي السابق، عن الفريق الأقرب للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

ويسير الهلال بشكل مميز في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق فوزًا أخيرًا على القادسية يوم الثلاثاء الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال الثنيان في تصريحات تلفزيونية: "الدوري في الموسم الحالي من نصيب الهلال، نجحوا في السيطرة على الصدارة مبكرًا في بداية البطولة".

وأضاف: "الهلال أنهى الموسم، علينا السؤال على الموسم المقبل، على النصر أن يستريح بعيدًا الموسم الحالي والقادم أيضًا، لأن الزعيم لن يترك الدوري".

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ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وخلفه النصر في مركز الوصيف، ويأتي الأهلي ثالثًا في صراع المقدمة.