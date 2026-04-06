"الثنائي الأساسي نيك فيرشورين - ديس يانس أفضل من جوزيب سوتالو - يوري باس"

الثنائي الدفاعي نيك فيرشورين - ديس يانس أفضل من جوزيب سوتالو - يوري باس. يقدم لاعبا أياكس المعارون نيك فيرشورين (فولندام) ودييس يانس (جرونينجن) أداءً ممتازًا. هل تعتقد أنهما أفضل من سوتالو وباس كثنائي قلب الدفاع أم أنك لا تتفق مع هذا الرأي على الإطلاق؟

يكتسب فيرشورين وجانس خبرة خارج أمستردام هذا الموسم ويحرزان تطوراً قوياً. كما أظهر هذان الموهوبان من أياكس براعتهما في مباريات نهاية الأسبوع الماضي. ويشكلان معاً الثنائي الدفاعي في تشكيلة "فوتبالزون" لأفضل لاعبي الأسبوع. استحوذ فيرشورين البالغ من العمر 21 عامًا على مكان أساسي في فولندام بسرعة، وهو في طريقه للحفاظ على "البرتقالي الآخر" في الدوري الهولندي.

أبدى محلل ESPN برام فان بولين حماساً شديداً تجاه المدافع المركزي في برنامج "Dit Was het Weekend". بل ووصف فيرشورين بأنه أفضل من سوتالو في الجانب الدفاعي. تمكن اللاعب المعار من أياكس من الحفاظ على التعادل 0-0 بين فينورد وفولندام يوم الأحد. "تلقى فيرشورين الثناء عدة مرات، لكنه يرمي بنفسه على الكرات بجنون"، قال فان بولين، الذي يرى أن العديد من المدافعين الآخرين في الدوري الهولندي يمكنهم التعلم منه. "إنه أحيانًا يتصرف باندفاع ويقع على الأرض بسرعة، لكنه يرمي بنفسه حقًا من أجل كل شيء. كما أنه يقرأ اللعب جيدًا." في نظر فان بولين، لا يزال فيرشورين يفتقر إلى المهارة في التعامل مع الكرة، لكنه يرى أنه أفضل من سوتالو في الجانب الدفاعي.

أشار فان بولين إلى أن لاعب المنتخب الكرواتي ارتكب خطأً يوم السبت خلال خسارة أياكس بنتيجة 1-2 أمام إف سي توينتي. "عندما تشاهد هدف بارت فان روي وكيف استدار سوتالو هناك، فهذا شيء لا أراه أبدًا تقريبًا عند فيرشورن."

ديس يانس

بينما تمكن فيرشورين من منع فينورد من التسجيل، كان يانس هو النجم الأبرز في فوز إف سي جرونينجن 0-2 على تيلستار. تمكن اللاعب المعار من أياكس من كسر التعادل بعد نصف ساعة من بداية المباراة بضربة رأس قوية. يُنظر إلى المدافع الأيسر، بفضل أدائه الجيد، منذ أشهر على أنه الخلف المحتمل ليوري باس، الذي ربما يكون في موسمه الأخير مع أياكس. خاض يانس البالغ من العمر 20 عامًا أول مباراة له مع منتخب هولندا للشباب في أواخر مارس، ولعب حتى الآن ست مباريات رسمية مع الفريق الأول في أمستردام.

مع فريق جرونينجن، تمكن من الفوز في آخر مباراتين بالدوري، وبذلك لا يزال المشاركة في التصفيات المؤهلة للمسابقات الأوروبية هدفاً واقعياً. ويحتل فريق المدرب ديك لوكين حالياً المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق سبارتا روتردام الذي يحتل المركز الثامن.

"سنواصل في أبريل ما بدأناه. لا تزال هناك خمس مباريات متبقية، ويمكن أن تكون نهاية جميلة. سنستمر في فعل ما نفعله، ونحافظ على الطاقة الإيجابية، ومن ثم سنفوز بالمباريات. والآن، لنمضي قدماً"، قال يانس أمام كاميرا ESPN بعد الفوز على تيلستار.