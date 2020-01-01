التويجري: لا يوجد مركز باسم حمدالله في النصر .. وفيتوريا لا يشرك الأفضل

النصر حقق الفوز بصعوبة على الباطن

انتقد الإعلامي السعودي ماجد التويجري، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، بعد ما ظهر الفريق بشكل متراجع خلال الفترة الماضية.

النصر حقق الفوز بصعوبة على حساب الباطن، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت أمس.

وقال التويجري في تصريحات عبر قناة "روتانا": "لا يوجد مركز مكتوبة باسم حمدالله أو نور الدين أمرابط أو البرازيلي بيتروس".

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وأضاف: "بيتروس بعد إعادته عقب الاستبعاد في بداية الموسم، لم يظهر فقط سوى في لقاء الأهلي، ولم يظهر بعدها، وهناك لاعبين يجب أن يشاركوا مثل علي الحسن الذي يعطي شخصية كبيرة وقت مشاركته".

وتابع التويجري: "يجب على فيتوريا أن يشرك الأفضل دائمًا، ومارتينيز لا يلعب في مركزه، هو يبعد في مركز 10 خلف المهاجمين، والمدرب يجعله يلعب على الأطراف".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لدي قراءة أن هناك بعض اللاعبين جاءوا إلى النصر بدون قناعة من المدرب البرتغالي فيتوريا الذي وقع في بعض الأخطاء في لقاء الباطن رغم الفوز".

النصر يحتل المركز الـ15 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط فقط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وتلقى 6 هزائم.