ضمّت قائمة منتخب البرازيل في التوقف الدولي المقبل أربعة أسماء من ريال مدريد وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو وكاسيميرو وإيدير ميليتاو، جنبًا إلى جنب مع الظهير الأيمن العائد لبرشلونة، داني ألفيش.

هذه الأنباء تعيسة للغاية بالنسبة للناديين، فهذه الأسماء جميعًا سوف تبتعد بسبب هذا التوقف عن المشاركة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، إن نجح العملاقان في الوصول له.

منتخب البرازيل يلتقي مع الإكوادور يوم 27 يناير خارج الديار، ثم يستقبل باراجواي يوم 1 فبراير في البرازيل بتصفيات كأس العالم، 2022 بينما يُلعب ربع نهائي كأس الملك من 1 إلى 3 من الشهر نفسه.

من الناحية العملية والبدنية يبدو مستحيلًا أن يلحق النجوم بربع النهائي، مما يمثل ضربة كبيرة لآمال ريال مدريد وبرشلونة بالتتويج باللقب الثاني في إسبانيا.

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وفي سبيل بلوغ ربع النهائي، ينبغي على ريال مدريد عبور إلتشي، بينما يضرب برشلونة موعدًا صعبًا في سان ماميس مع أتلتيك بيلباو، في تكرار لنهائي العام الماضي.

في حالة الوصول، افتقاد ريال مدريد لأربعة من أهم نجومه يمثل ضربة قوية للغاية للمدرب كارلو أنشيلوتي، لا سيما وأن جميعهم من الدعائم الأساسية.

أما برشلونة، فسيجبر تشافي هيرنانديز على الاعتماد إما على العائد من إصابة طويلة، سيرجينو ديست، أو أوسكار مينجويزا، وكلاهما ليسا أفضل من ألفيش الخبير بكل الأحوال.

ولا يُعرف إذا ما كان الاتحاد البرازيلي قد يترك اللاعبين الخمسة يعودوا مبكرًا بعد مباراة الإكوادور إلى إسبانيا، خصوصًا وأن المباراتين بمثابة "تحصيل حاصل" بعدما ضمنت بلاد السامبا تأهلها لكأس العالم 2022.