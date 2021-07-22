التهديد والآفة الخطيرة .. مصير غير مبشر للموسم الجديد بالدوري المصري

هل سينجح اتحاد الكرة في إدارة الموسم الجديد من الدوري المصري؟

مشكلات كثيرة تواجه اتحاد الكرة المصري، بسبب بطولة الدوري الممتاز، وذلك سواء الموسم الحالي أو الجديد، بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات الكبير الذي يعاني منها جميع الفرق.

الدوري المصري عانى طوال الموسم الحالي كثرة التوقفات، لعل آخرها هو التوقف الذي ستشهده البطولة بسبب مشاركة المنتخب في أولمبياد طوكيو، وقبله بسبب مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية.

وأما الموسم الجديد، ستشهد بدايته توقفًا بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر بداية من أول ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر، فما هو مصير الموسم الجديد؟

بداية متأخرة ستتسبب في ضغط

اتحاد الكرة المصري، أعلن مؤخرًا عن جدول باقي مباريات الدوري، وأشار إلى أن نسخة الموسم الحالي 2020-2021 ستنتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل.

كما أعلن الاتحاد عن موعد بداية الموسم الجديد 2021-2022، وتم تحديد يوم 21 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي تلك النسخة في شهر يونيو من عام 2022.

تأخر انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري، سيتسبب في ضغط المباريات لدى جميع الفرق، وهو الأمر الذي سيعاني منه الجميع خلال الموسم الماضي.

تلاحم المواسم لن ينتهي

عانت الأندية المصرية خلال السنوات الأخيرة، من أزمة تلاحم المواسم، في ظل تأخر انتهاء البطولات المحلية مثل كل عام، وعدم حصولهم على فترة إعداد جيدة.

أي فريق يحتاج لفترة إعداد لا تقل عن شهرين، لكي يحصل اللاعبين على راحة كافية، ومن ثم يتم الإعداد البدني الجيد لجميع اللاعبين لمدة شهر على الأقل، لتفادي حدوث إصابات عضلية، وهي الآفة التي يعاني منها الجميع.

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إفريقيا تهدد باستكمال الموسم

ولكن الأمر الذي قد يتسبب في إلغاء الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، هو البطولات الإفريقية التي يرتبط بها الأندية والمنتخب الأول.

الاتحاد الإفريقي أعلن عن أنه بصدد إطلاق أول نسخة من بطولة دوري السوبر الإفريقي، هذا بالإضافة إلى بطولات الأندية الإفريقية الأخرى التي ستقام.

كما أن هناك بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستُلزم اتحاد الكرة بإيقاف الدوري طول مدة إقامة البطولة لمشاركة المنتخب الأول فيها، وهو الأمر الذي سيضيع وقتًا كبيرًا.

هنا ستزداد مطالبات الأندية بإلغاء الموسم، بسبب كثرة التوقفات المتوقعة، وهو الأمر الذي يهدد مسيرة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.