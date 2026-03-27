التنفيس الذي نشرته زوجة لاوتارو على مواقع التواصل الاجتماعي: "تناولت اليوم بقايا طعام من وعاء، فحياة المؤثرين ليست كما تبدو"

تنفّست أغوستينا غاندولفو، زوجة قائد فريق إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، عن مشاعرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد كتبت الأرجنتينية عبر إنستغرام رسالة بعيدة كل البعد عن الحياة المثالية التي يتخيلها الجميع: «اليوم لم يكن يومي مناسبًا لنشره على إنستغرام، ولم يكن مليئًا بالأنشطة. لم أنم جيدًا منذ أيام، وأشعر بانعدام الطاقة، ولا أرغب في التدريب، ولديّ العديد من الأمور المعلقة التي يجب أن أحلها اليوم ولم أبدأ في أي منها بعد.





تناولت الغداء من بقايا ما تركه أطفالي ليلة أمس، مباشرة من وعاء. ولا بأس بذلك. لا تنخدعوا بالحياة المثالية والظاهرية التي يعرضها العديد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك الكثير من الأمور التي لا تظهر للعيان. والواقع أيضًا لا بأس به".





تلقّت العديد من رسائل الدعم، التي أعادت نشرها السيدة لاوتارو - التي يبلغ عدد متابعي حسابها 1.6 مليون متابع - في قصصها التالية.