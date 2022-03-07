ألتميت تيم فيفا 22: كيف تجني الأموال سريعًا وتربح من التجارة في اللعبة؟

اقترب الموسم الحالي من الانتهاء وازدادت معه الإثارة داخل الملعب، وبطبيعة الحال ازداد الحماس في اللعبة الأشهر بين عشاق كرة القدم فيفا 22، وتحديدًا ألتميت تيم.

ويسعى كل لاعب في الفترة الحالية لتحسين فريقه، بالحصول على بطاقات مميزة مع دخولنا الأمتار الأخيرة من الموسم لمواصلة التنافس في المسابقات المختلفة داخل اللعبة.

وبكل تأكيد يجب أن يحتوي فريقك على ميزانية ضخمة من الأموال، كي تتمكن من شراء البطاقات التي تسعى لها، أو استخدامها في تحديات بناء التشكيلات، أو حتى التجارة.

ومع كل مباراة تلعبها في ألتميت تيم، يحصل فريقك على مبلغ من المال سواء ربحت أو خسرت، ولكن بتلك الطريقة وحدها لن تتمكن من الوصول إلى هدفك، بامتلاك أفضل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أفضل الطرق للربح من التجارة في ألتميت تيم فيفا 22، وكيف تجني الأموال سريعًا...

العب الكثير من المباريات

قد يبدو هذا الأمر منطقيًا ولكن كي تجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، عليك أن تلعب الكثير من المباريات، فهي تساعدك في كل مباراة على الحصول على جائزة مالية تعتمد على أدائك في المباراة ونتيجتها.

The very best from the very best.



The first ICON Moments of #FIFA22 are now available in #FUT. pic.twitter.com/IWdqnY7CAN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 5, 2022

بالإضافة إلى أن الفوز بتلك المباريات، يساعدك في الوصول إلى مستويات أعلى وتزيد معها الجوائز بنهاية كل أسبوع.

عدم شراء حزم أبدًا

دائمًا ما يكون إنفاق أموالك على الحزم فكرة سيئة، إنك تحول أموالك التي حصلت عليها بشق الأنفس إلى كمية أصغر وتحصل على لاعبين غير مؤثرين. وبالتأكيد شاهدت في مقاطع الفيديو أو سمعت عن أشخاص يظهر لهم في حزمهم ليونيل ميسي أو كيليان مبابي أو أحد اللاعبين المميزين، ولكن في الأغلب يكون الذي يظهر لك جيسي لينجارد أو تاديتش.

يمكنك مراجعة حزمة ذهبية واحدة كل 24 ساعة لترى البطاقات الموجودة بها، ولكن نادرًا ما سيظهر لك حزمة تستحق أن تشتريها، لذا تأكد أنك لن تضيع أموالك بطريقة غير حكيمة.

تخلص من اللاعبين الذين لا تحتاجهم

مع مشاركتك في المسابقات المختلفة في ألتميت تيم تحصل كل أسبوع على جوائز كثيرة بها حزم عند فتحها ستجد بعض اللاعبين، الذين لن تحتاجهم في فريقك، عليك عرضهم في سوق الانتقالات للاستفادة منهم ماديًا.

A couple of stunners for your feed. Sit back and enjoy the 🔝 Goals of the Week. 🍿



Submit yours for a chance to be in #GOTW #FIFA22 #VOLTAFOTBALL

👇https://t.co/JlEv4jgq9q pic.twitter.com/4C1dQtbWJT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 20, 2022

وإن أردت تحقيق أكبر استفادة مادية من سوق الانتقالات، عليك عرض اللاعبين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، والابتعاد عن الأحد بسبب حصول اللاعبين في ذلك اليوم على جوائز Squad Battles، ويوم الخميس بسبب جوائز Division Rivals.

صيد بعض اللاعبين من سوق الانتقالات

سوق الانتقالات ليس فقط لبيع وشراء اللاعبين، بل هو من أفضل الطرق للحصول على الكثير من الأموال بالتجارة، ولكن عليك فقط أن تتابعه داخل اللعبة أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

عند متابعة سوق الانتقالات من التطبيق أو داخل اللعبة، ستكتشف بعض اللاعبين يتم عرضهم وبيعهم بسعر أقل من قيمتهم، عليك أن تقوم بشراء بطاقة ذلك اللاعب عن طريق المزايدة للحصول عليها بأقل قيمة ممكنة، ثم الانتظار وعرضها للبيع في وقت لاحق بسعر أعلى.

شراء اللاعبين خلال الأحداث المميزة

عادة ما يتم إصدار الأحداث المميزة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتم إصدار بطاقات فريق الأسبوع يوم الأربعاء.

ويقوم بعض الأشخاص بالاحتفاظ بحزمهم لفتحهم في موعد صدور تلك الأحداث على أمل الحصول على بطاقات مميزة، ولهذا فإن الأسعار في السوق تنخفض بشكل ملحوظ بعد صدور الحدث بوقت قليل، لذا يمكنك استغلال هذا الموقف وشراء اللاعبين الذين تريدهم من السوق عن طريق المزايدة.

The community's spoken 🗣



As decided by you, the second #FutureStars💫 Scout Vote Winner Player SBC is now live in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/UkjoyxWhNL — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 11, 2022

وبمجرد انتهاء بيع الحزم الترويجية أو مرور وقت على إطلاقها، تعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد وحينها يمكنك بيع اللاعبين الذين قمت بشرائهم لتحقق بعض الأرباح.

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