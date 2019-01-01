التلفزيون الإيراني يرفض إذاعة مباراة بايرن ميونخ بسبب الحكم

واقعة غريبة في إيران

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في واقعة غريبة، رفضت القنوات الإيرانية الناقلة للدوري الألماني إذاعة مباراة أوجسبورج مع بايرن ميونخ الجمعة الماضية بسبب الحكمة بيبيانا ستاينهاوس.

وفاز بايرن ميونخ في اللقاء على مضيفه أوجسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليقلص الفارق مع بوروسيا دورتموند على قمة الترتيب إلى نقطتين.

وأفادت عدة مصادر صحفية ألمانية وإيرانية إعلامية أن قناة "إيريب" التي تملك حقوق بث البوندسليجا امتنعت عن بث المباراة بسبب ملابس الحكمة.

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وتنص اللوائح في إيران على عدم إظهار النساء في أي ملابس غير محتشمة، والتي بحسب القواعد في البلاد، يندرج تحتها الأزياء الرياضية.

وذكرت التقارير أن المسؤولين حاولوا إذاعة المباراة وحذف ظهور بيبيانا، الأمر الذي كان صعباً بسبب تواجدها الدائم في مجريات اللقاء بطبيعة دورها.

ويلعب بايرن ميونخ في المباراة المقبلة أمام ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.