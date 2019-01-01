التعاون يمدد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى 2022

التعاون السعودي يمدد عقد مانويل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي التعاون، برئاسة محمد القاسم، عن تمديد عقد اللاعب البرازيلي ساندرو مانويل، لاعب خط الوسط، حتى 2022.

ويقضي ساندرو مانويل إجازته في البرازيل حاليًا، بعد نهاية الموسم الرياضي السعودي خلال الفترة الحالية.

الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن تمديد عقد ساندرو مانويل.

ووقع مانويل على عقوده مع التعاون السعودي، خلال تواجده في مقر إقامته في البرازيل في الفترة المقبلة.

ساندرو انتقل لصفوف التعاون في صيف 2015، وساهم في وصوله إلى المركز الرابع، قبل انتقاله إلى الفتح على سبيل الإعارة.

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وحصل مانويل على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ نادي التعاون، وأيضًا الحصول على المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.