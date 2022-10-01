التعاون يكشف كواليس أزمة مصطفى فتحي: النظام المصري حرمنا منه ومن بديله

التعاون اضطر لإعارة اللاعب المصري لبيراميدز

أصدرت إدارة نادي التعاون السعودي بيانًا رسميًا، اليوم السبت، لتوضيح الصورة لجماهير السكري، بشأن الجدل الذي صاحب رحيل اللاعب مصطفى فتحي عن صفوف الفريق.

فتحي يعود للدوري المصري

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم لسكري القصيم في يناير 2022، قادمًا من الزمالك مقابل مليون يورو.

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Shahid Shahid

وعقب نهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عاد فتحي لمصر، من أجل قضاء إجازته، لكنه لم ينجح من جديد في العودة للمملكة، نظرًا لعدم قضائه الخدمة العسكرية.

وعقب مفاوضات طويلة، أعلن التعاون إعارة اللاعب لنادي بيراميدز المصري لمدة موسم وحيد.

ما هي كواليس رحيل فتحي عن التعاون؟

التعاون أوضح أنه تواصل مع فتحي للانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وأرسل له تذاكر السفر بالفعل، لكنه تفاجأ برد اللاعب أن هناك بعض الإجراءات الإدارية التي تمنعه من مغادرة مصر، طالبًا مهلة عدة أيام.

وعند التواصل معه من جديد، كشف عن عدم قدرته على مغادرة مصر خلال الفترة المقبلة، بسبب الخدمة العسكرية، ليبدأ بعدها مسؤولو الكرة السعودية التواصل مع نظرائهم في الكرة المصرية لحل الأزمة إلا أن وعود الجانب المصري لم تتم.

وأشار السكري في بيانه إلى أنه أمام هذا الموقف، اضطر للموافقة على إعارة فتحي لأحد الفريق المصرية، لكن بحكم عدم انتهاء موسم 2021-2022 من الدوري المصري إلا في 30 من أغسطس الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء الميركاتو الصيفي السعودي، لم تنجح اتفاقية التعاون مع أحد الأندية المصرية.

وأكد التعاون أنه خلال هذه الفترة نجح في الاتفاق مع لاعب برازيلي لتعويض رحيل المحترف المصري، لكن التأخر في إنهاء انتقال فتحي لأحد الأندية المصرية، حال دون تسجيل البرازيلي في قائمة السكري في الموسم الجاري.

لكن وعقب إغلاق الميركاتو السعودي، توصل التعاون مع بيراميدز لاتفاق لإعارة اللاعب له، ليستفيد السكري ماديًا بدلًا من الخسارة.

وجاء في جزء من البيان: "تؤكد إدارة النادي مرة أخرى بأنها بذلت كل ما تستطيع في سبيل عودة اللاعب مصطفى فتحي ولكن النظام في دولة مصر الشقيقة حال دون ذلك وهو النظام الذي يسمح بسفر اللاعب إذا كان اسمه فقط مسجلًا في أحد الأندية المصرية وذلك بعد اتفاق يتم بين نادي اللاعب ونادي طلائع الجيش".

واختتم السكري بيانًا متوجهًا بالشكر لعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على جهودهما في محاولة حل الأزمة.

ماذا قدم فتحي مع التعاون؟

الموسم الماضي، كان الفترة الثانية لفتحي مع سكري القصيم، إذ انضم له من قبل في صيف 2017 ولمدة موسم وحيد، معارًا من الزمالك.

وبشكل عام، خاض فتحي مع التعاون 26 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع سبعة.

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